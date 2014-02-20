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Пасхальный кулич! ЭТО сможет КАЖДЫЙ!
Рецепт,,,,,,,,,
Мука 900 гр +30 гр
Молоко 400 мл
Сахар 180 гр, 👈можно 200 гр, кто любит сладкое👈👈👈
Масло сливочное 170 гр
Яйцо 4 шт (крупные )
Дрожжи 12 гр (сухие)
Соль 1 ч л, без горки
Ванильный сахар1 пачка , но нужно 2 пачки 👈👈👈(мне не хватило вкуса ванили)
Изюм 250 гр, промыть и залить кипятком, на 20 минут, слить и дать обсохнуть+1ст л муки
Выпекаем при температуре 170, гр иди 180 гр От 36 минут до 45 бывает Температуру можно регулировать, от 170 на 5 минут до 150 и снова прибавить, со 170гр поднять до 180 гр
Если горит верх, то пергаментная бумага, сверху накрыть,,,
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