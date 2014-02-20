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БЕЗ яиц и молока! Выпечка 12 потрясающих рецептов, которые вам захочется приготовить все и сразу!
00:00 12 вкуснейший рецептов выпечки без яиц и молока!
00:22 Хрустящие палочки
01:26 Пампушки с чесночным соусом
03:18 Пури (индийский хлеб)
05:30 Лепешки дрожжевые
07:09 Постная пицца
08:09 Лепешки на рассоле
09:15 Рогалики на рассоле
09:29 Картофельное тесто
10:15 Пирожки с грибами
11:12 Картофельные треугольнички на сковороде
11:40 Картофельные лепешки
12:51 Картофельный хлеб
14:04 Гречневый хлеб
17:14 Пирог к чаю "Палочка-выручалочка"
РЕЦЕПТЫ:
—1— Хрустящие палочки
• Мука – 200 г
• Вода (60-70˚C) – 100 г
• Масло оливковое – 50 г
• Соль – 1 ч.л.
• Прованские травы
—2— Пампушки с чесночным соусом
• Мука ~ 400 г
• Вода теплая – 230 мл
• Дрожжи сухие – 8 г
• Мед – 1 ч.л.
• Сахар – 1,5 ст.л.
• Масло растительное – 3 ст.л.
• Соль – щепотка Для чесночного соуса:
• Чеснок – 3 зуб.
• Соль
• Вода – 1 ст.л.
• Масло растительное – 1 ст.л.
—3— Лепешки Пури
• Мука 2 стакана (300 г)
• Растительное масло – 2 ст.л.
• Соль – 0,5 ч.л.
• Вода теплая – 0,5 стакана (125 мл)
—4— Лепешки дрожжевые
• Мука - 350-380 г (может понадобиться чуть больше!)
• Вода (теплая) - 250 мл
• Соль - 1 ч.л.
• Сахар - 1,5-2 ст.л.
• Дрожжи - 25 г
• Масло растительное - 1-2 ст.л.
—5— Пицца на томатном тесте
• Томатный сок - 120 мл
• Мука - 220-250 г
• Сахар - 1 ст.л.
• Сода - 2/3 ч.л.
• Масло растительное - 3 ст.л.
• Начинка (у меня обжаренный лук, помидоры, маслины)
—6— Тесто на рассоле
• Рассол (любой) - 120 мл
• Мука - 220-250 г
• Сахар - 1 ст.л.
• Сода - 2/3 ч.л.
• Тмин (можно любые другие специи) - 1/2 ч.л.
• Масло растительное - 3 ст.л.
*** Из этого количества получается 3 лепешки 15-20 см
—7— Рогалики на рассоле
• Рассол (или маринад) - 200 мл
• Мука - 400 г (примерно)
• Масло растительное (без запаха) - 80 мл
• Сахар - 50 г
• Разрыхлитель - 10 г
• Начинка
—8— Картофельное тесто
• Картофель - 350 г (вес уже очищенного картофеля)
• Мука - 200 г
• Разрыхлитель - 1 ч.л.
• Растительное масло - 1 ст.л.
• Соль
—9— «Чебуреки» постные
• Картофельное тесто
• Обжаренные грибы с луком (или тушеная или квашеная капуста)
—10— Картофельный хлеб
• Картофельное пюре - 100 г
• Отвар картофельный - 300 г
• Мука 500 г (± 50 г) - я использую муку высшего сорта
• Дрожжи (сухие) - 2 ч.л.
• Соль - 1 ч.л.
• Масло растительное - 2 ст.л.
*** Получается буханочка весом 750 г
—11— Гречневый хлеб
• Крупа гречневая - 130 г
• Мука - 250 г + 1 ст.л.
• Вода 300 мл (150 мл горячей и 150 мл теплой)
• Сахар - 1 ст.л.
• Растительное масло - 3 ст.л.
• Дрожжи сухие 2 ч.л. (без горки)
• Соль - 1,5 ч.л.
—12— Пирог к чаю «Палочка-выручалочка»
• Чайная заварка 230 мл (2 ч.л. или 2 пакетика)
• Сахар - 60-70 г
• Варенье (любое) - 3 ст.л.
• Мука - 250 г
• Разрыхлитель - 16-18 г
• Соль - 0,5 ч.л.
• Масло растительное - 3 ст.л.
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