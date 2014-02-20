00:00 12 вкуснейший рецептов выпечки без яиц и молока!

00:22 Хрустящие палочки

01:26 Пампушки с чесночным соусом

03:18 Пури (индийский хлеб)

05:30 Лепешки дрожжевые

07:09 Постная пицца

08:09 Лепешки на рассоле

09:15 Рогалики на рассоле

09:29 Картофельное тесто

10:15 Пирожки с грибами

11:12 Картофельные треугольнички на сковороде

11:40 Картофельные лепешки

12:51 Картофельный хлеб

14:04 Гречневый хлеб

17:14 Пирог к чаю "Палочка-выручалочка"

РЕЦЕПТЫ:

—1— Хрустящие палочки

• Мука – 200 г

• Вода (60-70˚C) – 100 г

• Масло оливковое – 50 г

• Соль – 1 ч.л.

• Прованские травы

—2— Пампушки с чесночным соусом

• Мука ~ 400 г

• Вода теплая – 230 мл

• Дрожжи сухие – 8 г

• Мед – 1 ч.л.

• Сахар – 1,5 ст.л.

• Масло растительное – 3 ст.л.

• Соль – щепотка Для чесночного соуса:

• Чеснок – 3 зуб.

• Соль

• Вода – 1 ст.л.

• Масло растительное – 1 ст.л.

—3— Лепешки Пури

• Мука 2 стакана (300 г)

• Растительное масло – 2 ст.л.

• Соль – 0,5 ч.л.

• Вода теплая – 0,5 стакана (125 мл)

—4— Лепешки дрожжевые

• Мука - 350-380 г (может понадобиться чуть больше!)

• Вода (теплая) - 250 мл

• Соль - 1 ч.л.

• Сахар - 1,5-2 ст.л.

• Дрожжи - 25 г

• Масло растительное - 1-2 ст.л.

—5— Пицца на томатном тесте

• Томатный сок - 120 мл

• Мука - 220-250 г

• Сахар - 1 ст.л.

• Сода - 2/3 ч.л.

• Масло растительное - 3 ст.л.

• Начинка (у меня обжаренный лук, помидоры, маслины)

—6— Тесто на рассоле

• Рассол (любой) - 120 мл

• Мука - 220-250 г

• Сахар - 1 ст.л.

• Сода - 2/3 ч.л.

• Тмин (можно любые другие специи) - 1/2 ч.л.

• Масло растительное - 3 ст.л.

*** Из этого количества получается 3 лепешки 15-20 см

—7— Рогалики на рассоле

• Рассол (или маринад) - 200 мл

• Мука - 400 г (примерно)

• Масло растительное (без запаха) - 80 мл

• Сахар - 50 г

• Разрыхлитель - 10 г

• Начинка

—8— Картофельное тесто

• Картофель - 350 г (вес уже очищенного картофеля)

• Мука - 200 г

• Разрыхлитель - 1 ч.л.

• Растительное масло - 1 ст.л.

• Соль

—9— «Чебуреки» постные

• Картофельное тесто

• Обжаренные грибы с луком (или тушеная или квашеная капуста)

—10— Картофельный хлеб

• Картофельное пюре - 100 г

• Отвар картофельный - 300 г

• Мука 500 г (± 50 г) - я использую муку высшего сорта

• Дрожжи (сухие) - 2 ч.л.

• Соль - 1 ч.л.

• Масло растительное - 2 ст.л.

*** Получается буханочка весом 750 г

—11— Гречневый хлеб

• Крупа гречневая - 130 г

• Мука - 250 г + 1 ст.л.

• Вода 300 мл (150 мл горячей и 150 мл теплой)

• Сахар - 1 ст.л.

• Растительное масло - 3 ст.л.

• Дрожжи сухие 2 ч.л. (без горки)

• Соль - 1,5 ч.л.

—12— Пирог к чаю «Палочка-выручалочка»

• Чайная заварка 230 мл (2 ч.л. или 2 пакетика)

• Сахар - 60-70 г

• Варенье (любое) - 3 ст.л.

• Мука - 250 г

• Разрыхлитель - 16-18 г

• Соль - 0,5 ч.л.

• Масло растительное - 3 ст.л.