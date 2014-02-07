



Старость красивою тоже бывает,

Когда по аллеям под ручку гуляет,

Сидит у камина с бокалом вина,

Когда доброта сквозь морщинки видна!



Красивая старость: тепло и уют,

Сознанье того, что тебя где-то ждут.

И пусть на виски чуть легла седина,

Зато от корЫсти свободна душа!



Красивая старость совсем не брюзжит,

Ей нравится просто счастливая жизнь,

Она никого, никогда не ругает,

Всё знает уже и как есть принимает!



Радостью старость будет светиться,

Когда окружают любимые лица,

Когда не обуза она, а подмога,

Тогда эта старость- подарок от бога!



Красивая старость мудра и спокойна,

Она величава и благородна,

Взявшись за руки идут не спеша,

Чьё-то сердечка и чья-то душа!



Здесь зависти нет. Всё что надо -случилось,

Было такое, что вам и не снилось!

Память рисует...Листва заметает...

Старость красивою тоже бывает!!!





© Copyright: Черемисина Татьяна, 2021

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Любовь фрезе





