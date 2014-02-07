Записи Друзья Комментарии
Любовь фрезе
Аватар Любовь_фрезе

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению MediaMetrics MediaMetricsСвежие котировки новостей
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_фрезе

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 07.02.2014
Записей: 44368
Комментариев: 40649
Написано: 136523


Старость красивою тоже бывает

Пятница, 11 Октября 2024 г. 07:07 + в цитатник


Старость красивою тоже бывает,
Когда по аллеям под ручку гуляет,
Сидит у камина с бокалом вина,
Когда доброта сквозь морщинки видна!

Красивая старость: тепло и уют,
Сознанье того, что тебя где-то ждут.
И пусть на виски чуть легла седина,
Зато от корЫсти свободна душа!

Красивая старость совсем не брюзжит,
Ей нравится просто счастливая жизнь,
Она никого, никогда не ругает,
Всё знает уже и как есть принимает!

Радостью старость будет светиться,
Когда окружают любимые лица,
Когда не обуза она, а подмога,
Тогда эта старость- подарок от бога!

Красивая старость мудра и спокойна,
Она величава и благородна,
Взявшись за руки идут не спеша,
Чьё-то сердечка и чья-то душа!

Здесь зависти нет. Всё что надо -случилось,
Было такое, что вам и не снилось!
Память рисует...Листва заметает...
Старость красивою тоже бывает!!!


© Copyright: Черемисина Татьяна, 2021
Свидетельство о публикации №121101701522

Старость красивою тоже бывает, - 951606939037


Любовь фрезе



Рубрики:  Стихи./стихи 2
Метки:  

Процитировано 2 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте