Старость красивою тоже бывает,
Когда по аллеям под ручку гуляет,
Сидит у камина с бокалом вина,
Когда доброта сквозь морщинки видна!
Красивая старость: тепло и уют,
Сознанье того, что тебя где-то ждут.
И пусть на виски чуть легла седина,
Зато от корЫсти свободна душа!
Красивая старость совсем не брюзжит,
Ей нравится просто счастливая жизнь,
Она никого, никогда не ругает,
Всё знает уже и как есть принимает!
Радостью старость будет светиться,
Когда окружают любимые лица,
Когда не обуза она, а подмога,
Тогда эта старость- подарок от бога!
Красивая старость мудра и спокойна,
Она величава и благородна,
Взявшись за руки идут не спеша,
Чьё-то сердечка и чья-то душа!
Здесь зависти нет. Всё что надо -случилось,
Было такое, что вам и не снилось!
Память рисует...Листва заметает...
Старость красивою тоже бывает!!!
© Copyright: Черемисина Татьяна, 2021
Свидетельство о публикации №121101701522