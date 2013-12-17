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Всем здравствуйте...)) Тем, кто умеет работать в программе Фотошоп, не составит труда из видео ...

Баклажаны - 2 шт Соль - 1 ч.л. Сладкий перец - 1 шт Чеснок - 1 зубчик Соевый соус - ...

Прежде чем приступить к вязанию, нужно подобрать пряжу. Я выбираю ...