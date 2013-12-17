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Прежде чем приступить к вязанию, нужно подобрать пряжу. Я выбираю ...
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Вишня в желе. Заготовки на зиму. Просто и очень вкусно.
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