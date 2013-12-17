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Создан: 17.12.2013
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Вишня в желе. Заготовки на зиму. Просто и очень вкусно.

Понедельник, 25 Июля 2022 г. 07:00 + в цитатник



 

Сначала нужно немного потрудиться: освободить

вишню от косточек.

Вишни нужно трехлитровую банку (рецепт рассчитан

на такое количество ягод) Можно пересчитать самим.

Разводим 70г желатина в 0,5л воды, даем ему набухнуть.

Пока желатин набухает, подготовленную вишню

засыпаем сахаром, ровно 1 кг. Даем постоять не менее

10 минут (можно вообще на ночь оставить, утром

замочить желатин и продолжить).

Ставим на огонь, доводим до кипения, кипятим

3-5 минут.

Набухший желатин нагреваем, но не кипятим,

просто помешиваем и растворяем.

Выливаем в кипящую вишню, сразу выключаем огонь

и разливаем по баночкам.

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Можно баночки закатать, можно закрыть обычными

крышками. Получается 6 поллитровок.

Даем остыть и убираем на холод.

Приятного аппетита!

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Рубрики:  Кулинария/Консервирование, заготовки
Кулинария/Вкусняшки
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