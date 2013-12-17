2 авокадо; семга (лосось, форель) подкопченая или слабосоленая - 300г; хлеб с орешками, можно просто черный бородинский; мягкий сыр (сливочный или с грибами); сок лимона - 1\4; зелень (укроп, петрушка, зеленый лук по желанию); соль перец Хдеб нарезать кусочками, обжарить или подсушить в тостере. Намазать каждый кусочек мягким сыром. Размять в блендере мякоть 2-х авокадо, добавить порезанную зелень, сок 1\4 лимона, соль, перец по вкусу и размять до однородной массы. Намазать сверху сыра. Сверху положить тонкий кусочек красной рыбы. Очень вкусная закуска, расходится сразу. Приятного аппетита!