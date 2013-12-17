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Бутерброды с авакадо, зеленью и семгой от Пелагеи

Понедельник, 08 Ноября 2021 г. 14:07 + в цитатник

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2 авокадо;

семга (лосось, форель) подкопченая или слабосоленая - 300г;

хлеб с орешками, можно просто черный бородинский;

мягкий сыр (сливочный или с грибами);

сок лимона - 1\4;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук по желанию);

соль перец

Хдеб нарезать кусочками, обжарить или подсушить

в тостере. Намазать каждый кусочек мягким сыром.

Размять в блендере мякоть 2-х авокадо, добавить

порезанную зелень, сок 1\4 лимона, соль, перец по вкусу

и размять до однородной массы.

Намазать сверху сыра.

Сверху положить тонкий кусочек красной рыбы.

Очень вкусная закуска, расходится сразу.

Приятного аппетита!
 

 

Рубрики:  Кулинария/Салаты, холодные блюда
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Процитировано 13 раз
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