

Если русский человек скажет вам, что не любит Россию, не верьте ему. Он не русский.



Достоевский Фёдор Михайлович



Историю страны бессмысленно судить.Да, надо изучать,

Да, надо уточнять,Да, надо обсуждать,

И надо принимать,Но главное, любить и бережно хранить......

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Ни француз, ни германец, ни янки

Не расслышит в «Прощанье славянки»

То, что слышимо еле и глухо

И отнюдь не для чуждого слуха.

Не расслышит и не содрогнётся,

Не заплачет и не отзовётся:

Недоступное для иноверца

Разрывает нам каждому сердце!

Лишь омытое собственной кровью

Называется нами любовью…

Мы не хуже других и не краше,

Только долго прощание наше.

Потому и по коже мороз:

Солоны океаны от слёз!

Так прощай и забудь, что мы были,

Что так страстно и верно любили,

Что, готовясь к смертельному бою,

Брали музыку вместе с собою…



Виктор Пахомов

1932 – 2017







Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится.



Николай Гоголь





