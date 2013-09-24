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Доремифа СОЛЬка
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Идите с Богом, мой печальный принц... Любовь Козырь - (0)

Идите с Богом, мой печальный принц... Любовь Козырь Идите с Богом, мой печальный принц, Подза...

Разговоры ни о чём… Художник Carmen Gomez Junyent (Carmen G. Junyent) - (0)

Разговоры ни о чём… Художник Carmen Gomez Junyent (Carmen G. Junyent) Мой хороший, серд...

Здесь столько солнечного света... Художник Святослав Новосадюк. - (0)

Здесь столько солнечного света... Художник Святослав Новосадюк. ...

Над городом уж торжествует день... - (0)

Над городом уж торжествует день... ...Над городом уж торжествует день сверкает солнце признаком ...

ТанцующийЛес на Куршской косе: Какую тайну хранят пляшущие деревья этого аномального места? - (0)

ТанцующийЛес на Куршской косе: Какую тайну хранят пляшущие деревья этого аномального места? ...

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"Если русский человек скажет вам, что не любит Россию, не верьте ему. Он не русский "Достоевский Фёдор Михайлович

Вторник, 24 Мая 2022 г. 16:54 + в цитатник


Если русский человек скажет вам, что не любит Россию, не верьте ему. Он не русский.

Достоевский Фёдор Михайлович

Историю страны бессмысленно судить.Да, надо изучать,
Да, надо уточнять,Да, надо обсуждать,
И надо принимать,Но главное, любить и бережно хранить......
----------------------
Ни француз, ни германец, ни янки
Не расслышит в «Прощанье славянки»
То, что слышимо еле и глухо
И отнюдь не для чуждого слуха.
Не расслышит и не содрогнётся,
Не заплачет и не отзовётся:
Недоступное для иноверца
Разрывает нам каждому сердце!
Лишь омытое собственной кровью
Называется нами любовью…
Мы не хуже других и не краше,
Только долго прощание наше.
Потому и по коже мороз:
Солоны океаны от слёз!
Так прощай и забудь, что мы были,
Что так страстно и верно любили,
Что, готовясь к смертельному бою,
Брали музыку вместе с собою…

Виктор Пахомов
1932 – 2017



Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится.

Николай Гоголь

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Рубрики:  стихи
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