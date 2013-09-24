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"Если русский человек скажет вам, что не любит Россию, не верьте ему. Он не русский "Достоевский Фёдор Михайлович
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