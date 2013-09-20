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Не любите готовить? Скорее всего, вы просто не знаете лайфхаки, которые могут существенно упростить жизнь на кухне. Novate.ru делится секретами, как быстро сварить свеклу, сохранить белоснежный цвет риса, сделать пышную яичницу и многое другое. С ними готовка превратится в настоящее удовольствие.
Лайфхак 1: Как быстро сварить свеклу?
Свеклу нужно класть в кипящую воду
Если вы периодически варите свеклу, то наверняка знаете, что при самом худшем раскладе этот процесс может занять до четырех часов. Согласитесь, это слишком долго. Один из вариантов, как ускорить процедуру – не класть корнеплод в кастрюлю с холодной водой, а дождаться, пока она закипит. В этом случае свекла будет вариться примерно час.
Хотите еще быстрее? Не вопрос! Варите овощ в кипящей воде полчаса, а по истечение времени опрокиньте свеклу на дуршлаг и поставьте под струю ледяной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет ее до готовности, а весь процесс приготовления займет от силы 50 минут.
Есть еще один способ. Возьмите кастрюлю, положите в нее свеклу, налейте воду, чтобы она полностью покрывала корнеплоды, после чего поставьте посуду на большой огонь. На протяжении всего времени варки не уменьшайте его. Крышка не нужна. Через 15 минут повторите трюк с ледяной водой, описанный в предыдущем абзаце.
Лайфхак 2: Как приготовить пышный омлет?
Омлет с помидорами и зеленью
Яичница зря считается самым простым блюдом, с которым может справиться любой человек. На самом деле в процессе ее приготовления есть много нюансов, и если о них не знать, блюдо получится плоским и неаппетитным. Расскажем о некоторых из них:
• Чтобы омлет был пышным, добавляйте к яйцам пару столовых ложек ледяной воды, а затем хорошо взбивайте массу. Лучше это делать миксером, а не вилкой.
• Чтобы яичница не подгорела и не образовались жесткие края, не разогревайте сковороду слишком сильно. Дождитесь, пока дно станет теплым, а затем разбейте яйца и готовьте их на минимальном огне.
• Чтобы у омлета не было неприятного привкуса, жарьте его на топленом или сливочном масле. Дело в том, что привычное нам растительное масло в процессе нагревания выделяет токсины, из-за которых яйца могут горчить.
Лайфхак 3: Как сделать вкус лука менее резким?
Залейте лук кипятком
Лук может не только довести до слез, но и сильно испортить вкус салата. Если вы не хотите, чтобы блюдо неприятно горчило, обязательно уберите из лука горечь перед тем, как добавлять его в тарелку. Для этого нашинкуйте овощ, сложите в дуршлаг и обдайте кипятком – от резкого вкуса и запаха не останется и следа. А можно пойти кардинально другим путем – залить мелко нарезанный лук ледяной водой и оставить на 15 минут.
Есть еще несколько простых и эффективных вариантов. Можно замочить измельченный лук в уксусном растворе (на стакан воды две чайных ложки уксуса) или в лимонном (на 100 миллилитров воды столовая ложка лимонного сока). В обоих случаях овощ нужно оставить на полчаса, а затем промыть холодной водой. Также некоторые повара «маринуют» лук в соли.
Лайфхак 4: Как правильно варить макароны?
Добавьте в макароны немного растительного масла
В макаронах содержится большое количество крахмала, из-за которого в процессе варки они слипаются, превращаясь после остывания в малоаппетитный комок. Чтобы избежать таких последствий, добавляйте в кастрюлю с водой немного растительного масла – такой хитрый лайфхак пригодится, если вы планируете подавать блюдо горячим. Если же макароны нужны в качестве ингредиента для салата или закуски, то после приготовления переложите их в дуршлаг и обдайте холодной водой.
Также опытные повара советуют варить макароны не дольше 5-10 минут в большом количестве воды, чтобы снизить в ней концентрацию крахмала. Опускайте макаронине изделия исключительно в кипящую, подсоленную воду. И еще можете добавить немного уксуса или лимонного сока – это тоже поможет избежать их слипания.
Лайфхак 5: Как приготовить вкусный винегрет?
Есть секрет, чтобы овощи не окрасились в красный цвет от свеклы
Один из самых популярных салатов, которые готовят во многих семьях – это винегрет. Он вкусный и очень полезный, так как его компоненты содержат много питательных веществ и витаминов. Но, как говорится, нет предела совершенству – при желании вы можете улучшить вкус винегрета, и тогда его полюбят даже те члены семьи, которые раньше воротили нос. Попробуйте добавить в салат одну чайную ложку сахара и одну столовую ложку молока – тогда овощи станут невероятно мягкими и нежными.
На заметку: А чтобы свекла не окрашивала другие продукты и не давала слишком много сока, нарежьте ее кубиками, переложите в миску и смешайте со столовой ложкой растительного масла. Оно «закупорит» овощ, и не даст ему делиться соком с овощами.
Лайфхак 6: Как добиться нежности фарша?
Добавьте в фарш кабачок
До сих пор делаете котлеты из «чистого» фарша? Тогда неудивительно, что они получаются сухими. К счастью, есть простая хитрость, как добавить блюду мягкости и нежности. Просто кроме базовых ингредиентов, добавляйте в фарш тертый сырой картофель или кабачок. Овощи дадут сок, благодаря которому готовые котлеты будут более сочными.
А еще важно не переборщить с яйцами. На один килограмм мяса нужно два яйца – если использовать больше, котлеты получатся жесткими. Что касается лука, то на такое количество фарша потребуется около 200 граммов. И лучше использовать предварительно обжаренный и охлажденный, так как сырой лук может придать котлетам слишком резкий вкус.
Лайфхак 7: Как сохранить цвет риса и капусты?
Капусту ошпарьте кипятком, а в рис добавьте лимонный сок
Некоторые продукты в процессе приготовления меняют цвет. И если в случае с мясом или рыбой, золотистая корочка выглядит аппетитно, то некоторые овощи и крупы, наоборот, страдают от подобного «апгрейда».
Так, чтобы сохранить цвет капусты, которую вы используете в качестве начинки для пирожков или в любых других блюдах, нужно сделать следующее: нашинкуйте ее, обдайте кипятком, а затем на пару минут залейте ледяной водой. По истечении времени хорошо отожмите капусту, чтобы в ней не осталось влаги, и отправьте на сковороду. Благодаря такой простой хитрости она не станет коричневой в процессе приготовления.
Рис также может менять свой цвет в процессе варки. Предотвратить это получится, если добавить в кастрюлю несколько капель лимонного сока. Также советуем засыпать крупу исключительно в кипящую, хорошо подсоленную воду, и не накрывать кастрюлю крышкой до окончания процесса приготовления. Тогда рис будет идеально белым и рассыпчатым.
Лайфхак 8: Чем заменить майонез в блюдах?
Используйте сметану вместо майонеза
Несмотря на то, что майонез нельзя назвать слишком полезным соусом (исключение – если вы делаете его самостоятельно), это никак не отражается на его большой популярности. Майонез есть практически в каждом холодильнике, а иногда еще и с запасом. Но если он внезапно закончился, а приготовленное блюдо нельзя подавать с другим соусом или растительным маслом, есть вариант, чем его заменить. Возьмите небольшую миску, положите в нее пару столовых ложек сметаны, измельченный желток сваренного яйца и чайную ложку горчицы. Хорошо перемешайте ингредиенты и заправьте ваше блюдо. Вкус будет идентичным, а может, даже лучше.
Лайфхак 9: Как сделать мясо нежным?
Маринад для мяса с киви
Чтобы сделать мясо мягким, нежным и сочным, его маринуют в разных продуктах: кефире, томатах, уксусном растворе и пр. Но самый лучший маринад получается из киви. Замочите кусочки говядины или свинины в смеси киви, сахара и специй, а через пару часов начинайте процесс приготовления. Неважно, что вы будете делать – жарить, запекать или готовить мясо на гриле. Оно все равно получится очень нежное.