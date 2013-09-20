Слоёный салат с куриной печенью, картофелем, шампиньонами и солёными огурцами - прекрасное украшение любого стола. Ингредиенты этого салата вкусные сами по себе, а их сочетание ещё лучше раскрывает вкус продуктов. Такой салат на столе смотрится очень нарядно!НАМ ПОНАДОБЯТСЯ ПРОДУКТЫ:
Печень куриная - 400 г
Грибы шампиньоны - 400 г
Картофель - 500 г (3 шт.)
Лук репчатый - 160 г (1 шт.)
Огурцы солёные - 150 г (2 шт.)
Яйца - 4 шт.
Майонез - 200 г
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В небольшой кастрюле или сотейнике доводим до кипения воду, солим.
Печень промываем, очищаем от плёнок, кладём в кипящую воду, доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 10-15 минут, до готовности. Готовую печень достаём из воды и оставляем остывать.
Отвариваем яйца, заливаем холодной водой и оставляем остывать.
Картофель с кожурой вымываем, кладём в кастрюлю с кипящей водой, подсаливаем, доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 25-30 минут, до готовности. Сливаем воду и оставляем картофель.
Грибы очищаем, обновляем срез на ножке и нарезаем шампиньоны небольшими кубиками.
В сковороде разогреваем 1 ст. ложку растительного масла и обжариваем грибы 7-10 минут, до готовности.
Лук очищаем, вымываем, нарезаем небольшими кубиками.
В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст. ложку растительного масла, выкладываем лук и обжариваем 4-5 минут.
Остывшую печень натираем на крупной тёрке.
Яйца очищаем от скорлупы, разрезаем пополам и достаём желток. Яичный белок натираем на средней тёрке.
При желании можно отрезать несколько небольших кусочков белка и отложить для украшения готового салата.
Остывший картофель очищаем и натираем на крупной тёрке.
Огурцы нарезаем небольшими кубиками и слегка отжимаем от жидкости. Несколько ломтиков огурца при желании откладываем для украшения салата.
К натёртой печени добавляем 2/3 жареного лука, остальной лук добавляем к жареным грибам.
Все подготовленные продукты делим на 4 части. Для сборки салата я использовала кольцо диаметром 11 см. Количество продуктов рассчитано на заполнение четырёх таких колец.
Кольцо для салата оборачиваем пищевой плёнкой, ставим на тарелку и выкладываем первый слой - картофель. Слой уплотняем пальцами.
Слой картофеля покрываем майонезом.
Сверху выкладываем огурцы.
На огурцы выкладываем половину печени с луком.
Смазываем майонезом.
Следующий слой - грибы.
На грибы выкладываем оставшуюся печень.
Смазываем майонезом.
Сверху выкладываем натёртый яичный белок.
Аккуратно накрываем салат пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на пару часов.
Достаём салат из холодильника, раскрываем плёнку. Желток натираем на мелкой тёрке и посыпаем салат. Аккуратно снимаем кольцо.
При желании украшаем салат кусочками огурцов и яйца.
Слоёный салат с куриной печенью, картофелем, шампиньонами и солёными огурцами готов к подаче.ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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