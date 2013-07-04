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Ира Ивановна
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Сколько вас, предателей России...

Вторник, 11 Апреля 2023 г. 10:17 + в цитатник

Сколько вас, змеенышей шипящих?
Мать - Россию, грязью обливая,
Мерзости без края,говорящих,
Укусить больней ее мечтают!

Ради грязных долларов, фальшиво,
Вы визжите, метясь в сердце ей.
А она все терпит молчаливо,
Видя, своих лживых сыновей.

Яд сочится с языков подонков!
Руки тянут, чтоб ее порвать.
Терпит мать, и молится иконке!
Тяжело ей натиск отражать.

Сколько вас, предателей России?!
Кровососов матери своей.
Бьете в грудь, в безумной истерии.
Наслаждаясь подлостью сильней.

Сколько вас, предателей России?!
Может вам уехать из страны?
Если вам так Родина постыла,
Вас никто не держит за штаны.

Знайте, вы, никчемные иуды...
Кара божья всюду вас найдет.
Наказанье очень страшным будет.
Не простит, предательство народ.


© Copyright: Гульнур Зарипова, 2023
Свидетельство о публикации №123030804728


Рубрики:  стихи и мудрости/ Тандур, Рязанкина,Гульнар Зарипова
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