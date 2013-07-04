

Любовь у тех,кому давно уж "За":

За сорок,пятьдесят иль шестьдесят,

Как озаренье...,с молнией гроза,

Но о таких все чаще говорят:



"Она с ума сошла,в ее-то годы,

И у него,похоже,бес в ребро...,

Понасмотрелись иностранной моды,

Смотрели в зеркало б,уж серебро



На голове вовсю,а дома внуки,

А им любить,вдруг в голову взбрело,

Вот точно делать нечего от скуки,

Ушло их времечко,уже давно ушло!"



Любовь-для молодых,все говорят,

Но ведь для них она-костер,что прогорает,

И там лишь:губы,руки,взгляд,

Снежинка на ладони,что растает!



Любовь для тех,кому уж "За" давно,

Не всполох спички,что за миг сгорает,

Она,как терпкое и зрелое вино,

В котором нежность,та,что согревает!



И не они смешны,которым и осталось,

Вот этот счастья миг,последний зов крови,

Ведь глаз блеск,сердца стук-не малость,

Смешны...,кто отказался от любви!



Мир полон радуг и любовь-награда!

Смотрю на небо,радуюсь-гроза!

Значит отважились любить,я очень рада,

За этих двух,кому давно уж "За!"





© Copyright: Ирина Исмейкина, 2017

Свидетельство о публикации №117072806511







Любовь у тех,кому давно уж "За":За сорок,пятьдесят иль шестьдесят,Как озаренье...,с молнией гроза,Но о таких все чаще говорят:"Она с ума сошла,в ее-то годы,И у него,похоже,бес в ребро...,Понасмотрелись иностранной моды,Смотрели в зеркало б,уж сереброНа голове вовсю,а дома внуки,А им любить,вдруг в голову взбрело,Вот точно делать нечего от скуки,Ушло их времечко,уже давно ушло!"Любовь-для молодых,все говорят,Но ведь для них она-костер,что прогорает,И там лишь:губы,руки,взгляд,Снежинка на ладони,что растает!Любовь для тех,кому уж "За" давно,Не всполох спички,что за миг сгорает,Она,как терпкое и зрелое вино,В котором нежность,та,что согревает!И не они смешны,которым и осталось,Вот этот счастья миг,последний зов крови,Ведь глаз блеск,сердца стук-не малость,Смешны...,кто отказался от любви!Мир полон радуг и любовь-награда!Смотрю на небо,радуюсь-гроза!Значит отважились любить,я очень рада,За этих двух,кому давно уж "За!"© Copyright: Ирина Исмейкина, 2017Свидетельство о публикации №117072806511