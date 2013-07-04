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Любовь у тех,кому давно уж "За":
За сорок,пятьдесят иль шестьдесят,
Как озаренье...,с молнией гроза,
Но о таких все чаще говорят:
"Она с ума сошла,в ее-то годы,
И у него,похоже,бес в ребро...,
Понасмотрелись иностранной моды,
Смотрели в зеркало б,уж серебро
На голове вовсю,а дома внуки,
А им любить,вдруг в голову взбрело,
Вот точно делать нечего от скуки,
Ушло их времечко,уже давно ушло!"
Любовь-для молодых,все говорят,
Но ведь для них она-костер,что прогорает,
И там лишь:губы,руки,взгляд,
Снежинка на ладони,что растает!
Любовь для тех,кому уж "За" давно,
Не всполох спички,что за миг сгорает,
Она,как терпкое и зрелое вино,
В котором нежность,та,что согревает!
И не они смешны,которым и осталось,
Вот этот счастья миг,последний зов крови,
Ведь глаз блеск,сердца стук-не малость,
Смешны...,кто отказался от любви!
Мир полон радуг и любовь-награда!
Смотрю на небо,радуюсь-гроза!
Значит отважились любить,я очень рада,
За этих двух,кому давно уж "За!"
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