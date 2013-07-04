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Ира Ивановна
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Любовь, кому уж За!..

Суббота, 15 Октября 2022 г. 09:50 + в цитатник

Любовь у тех,кому давно уж "За":
За сорок,пятьдесят иль шестьдесят,
Как озаренье...,с молнией гроза,
Но о таких все чаще говорят:

"Она с ума сошла,в ее-то годы,
И у него,похоже,бес в ребро...,
Понасмотрелись иностранной моды,
Смотрели в зеркало б,уж серебро

На голове вовсю,а дома внуки,
А им любить,вдруг в голову взбрело,
Вот точно делать нечего от скуки,
Ушло их времечко,уже давно ушло!"

Любовь-для молодых,все говорят,
Но ведь для них она-костер,что прогорает,
И там лишь:губы,руки,взгляд,
Снежинка на ладони,что растает!

Любовь для тех,кому уж "За" давно,
Не всполох спички,что за миг сгорает,
Она,как терпкое и зрелое вино,
В котором нежность,та,что согревает!

И не они смешны,которым и осталось,
Вот этот счастья миг,последний зов крови,
Ведь глаз блеск,сердца стук-не малость,
Смешны...,кто отказался от любви!

Мир полон радуг и любовь-награда!
Смотрю на небо,радуюсь-гроза!
Значит отважились любить,я очень рада,
За этих двух,кому давно уж "За!"


© Copyright: Ирина Исмейкина, 2017
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Рубрики:  стихи и мудрости/Жанна Бабаханова,Ирина Исмейкина
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