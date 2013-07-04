Всё проходит. И это пройдёт...
Стихнут взрывы и эхо войны;
И травою земля зарастёт,
Возвратятся вновь мирные сны...
Всё пройдёт... но останется боль,
Безвозвратная горечь утрат...
Память, что будет пахнуть войной,
Лица в небо ушедших ребят.
Времена никогда не сотрут
Грех, устроивших эту войну:
Пусть их судит людской — честный суд...
И Небесный — за эту вину.
Пусть ответят за смерти людей,
За руины домов в городах,
Слёзы жён, матерей и детей,
За обстрелы, за раны и страх.
За всё то, что пришлось пережить,
За все зверства и весь беспредел,
И за то, что вовек не забыть...
Даже если бы очень хотел.
Всё пройдёт... и скорей бы уже!..
Жаль, сожжённых годов не вернуть...
Дай, Господь, мира нашей земле,
Помоги... и к нам милостив будь!
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