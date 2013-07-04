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Ира Ивановна
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Всё проходит, но не забывается...

Вторник, 24 Мая 2022 г. 09:25 + в цитатник

Всё проходит. И это пройдёт...
Стихнут взрывы и эхо войны;
И травою земля зарастёт,
Возвратятся вновь мирные сны...

Всё пройдёт... но останется боль,
Безвозвратная горечь утрат...
Память, что будет пахнуть войной,
Лица в небо ушедших ребят.

Времена никогда не сотрут
Грех, устроивших эту войну:
Пусть их судит людской — честный суд...
И Небесный — за эту вину.

Пусть ответят за смерти людей,
За руины домов в городах,
Слёзы жён, матерей и детей,
За обстрелы, за раны и страх.

За всё то, что пришлось пережить,
За все зверства и весь беспредел,
И за то, что вовек не забыть...
Даже если бы очень хотел.

Всё пройдёт... и скорей бы уже!..
Жаль, сожжённых годов не вернуть...
Дай, Господь, мира нашей земле,
Помоги... и к нам милостив будь!



© Copyright: Ирена Буланова, 2022
Свидетельство о публикации №122052304818


Рубрики:  стихи и мудрости/Ирина Буланова - 4
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Процитировано 3 раз
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