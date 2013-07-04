

Всё проходит. И это пройдёт...

Стихнут взрывы и эхо войны;

И травою земля зарастёт,

Возвратятся вновь мирные сны...



Всё пройдёт... но останется боль,

Безвозвратная горечь утрат...

Память, что будет пахнуть войной,

Лица в небо ушедших ребят.



Времена никогда не сотрут

Грех, устроивших эту войну:

Пусть их судит людской — честный суд...

И Небесный — за эту вину.



Пусть ответят за смерти людей,

За руины домов в городах,

Слёзы жён, матерей и детей,

За обстрелы, за раны и страх.



За всё то, что пришлось пережить,

За все зверства и весь беспредел,

И за то, что вовек не забыть...

Даже если бы очень хотел.



Всё пройдёт... и скорей бы уже!..

Жаль, сожжённых годов не вернуть...

Дай, Господь, мира нашей земле,

Помоги... и к нам милостив будь!







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