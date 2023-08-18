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"Янтарные дольки" из яблок. Очень вкусный десерт для чаепития и выпечки.
Одним из самых древних видов десертов на нашей планете считается вареньем. Археологами были обнаружены баночки с вареньем в Древнем Египте. Примерная датировка хранения этой сладости — 3.000 лет до нашей эры. То есть, варенье сопровождает человечество достаточно давно.
Существует много разных видов варенья. Иногда готовят десерт из весьма необычных продуктов. Например, из дыни или арбуза, патиссонов и даже кабачков. Есть тыквенное и морковное варенье.
Для нашего менталитета самым популярным считается яблочное варенье. Стоит рассказать про один из способов готовки варенья из яблок.
Ингредиенты для «Янтарных долек»:
• яблоки — 2.200 г;
• сахар — 2.200 г.
Приготовление «Янтарных долек»:
Нарезаем яблоки на небольшие дольки, избавляем от семенной коробочки. Перекладываем яблоки в кастрюлю, засыпаем сахарным песком.
Оставляем яблоки с сахаром на 8 часов до образования сока. Перемешиваем яблочный сок с яблоками. На среднем огне доводим яблоки до кипения, а затем готовим под крышкой 3 минуты.
Снимаем яблоки с огня и оставляем до полного остывания. Далее снова ставим яблоки на средний огонь и доводим до кипения.
Варим яблоки 2 минуты, а потом оставляем до полного остывания.
В третий раз варим варенье 2 мин.
Банки стерилизуем и заполняем вареньем.
Закрываем банки крышками и оставляем их остывать.
В итоге получается вкусное варенье из яблок с целыми прозрачными дольками. Для данного рецепта рекомендуется брать кислые яблоки, иначе объем сахара лучше уменьшить.
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