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Создан: 09.12.2012
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"Янтарные дольки" из яблок. Очень вкусный десерт для чаепития и выпечки.

Пятница, 18 Августа 2023 г. 05:24 + в цитатник
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Одним из самых древних видов десертов на нашей планете считается вареньем. Археологами были обнаружены баночки с вареньем в Древнем Египте. Примерная датировка хранения этой сладости — 3.000 лет до нашей эры. То есть, варенье сопровождает человечество достаточно давно.

Существует много разных видов варенья. Иногда готовят десерт из весьма необычных продуктов. Например, из дыни или арбуза, патиссонов и даже кабачков. Есть тыквенное и морковное варенье.

Для нашего менталитета самым популярным считается яблочное варенье. Стоит рассказать про один из способов готовки варенья из яблок.

Ингредиенты для «Янтарных долек»:
• яблоки — 2.200 г;
• сахар — 2.200 г.


Приготовление «Янтарных долек»:
Нарезаем яблоки на небольшие дольки, избавляем от семенной коробочки. Перекладываем яблоки в кастрюлю, засыпаем сахарным песком.

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Оставляем яблоки с сахаром на 8 часов до образования сока. Перемешиваем яблочный сок с яблоками. На среднем огне доводим яблоки до кипения, а затем готовим под крышкой 3 минуты.

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Снимаем яблоки с огня и оставляем до полного остывания. Далее снова ставим яблоки на средний огонь и доводим до кипения.

Варим яблоки 2 минуты, а потом оставляем до полного остывания.

В третий раз варим варенье 2 мин.

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Банки стерилизуем и заполняем вареньем.
Закрываем банки крышками и оставляем их остывать.

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В итоге получается вкусное варенье из яблок с целыми прозрачными дольками. Для данного рецепта рекомендуется брать кислые яблоки, иначе объем сахара лучше уменьшить.
Источник


Спасибо за ваши комментарии!

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Рубрики:  • кулинария


Процитировано 6 раз
Понравилось: 17 пользователям
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таила   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 06:10 (ссылка)
Получается почти как карамелька! Спасибо за рецептик, Аля! Делали и так, и эдак, иногда получалось, иногда каша кашею, а зимой откроешь на бутерброд намажешь, та еще вкусняшка! Хорошего настроения!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:05ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день, Наталья!
Мне сын привёз с дачи наши местные яблоки, сварю на зиму по этому рецепту.
Спасибо за комментарий!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:26ссылка
таила
у нас тоже яблоки на рынке местные продают, они с кислинкой, но вкусные вот надо бы купить, хоть поесть, не до варенья. удачи вам, Аля!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:38ссылка
Алевтина_Серова
Нынче у нас жара, сегодня +32, не помню такой жары в августе. Поэтому и местные яблоки созрели.
Всего Вам доброго!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:49ссылка
таила
у нас какой-то год в тени +40 было, прятались дома, все зашторивать приходилось, иначе не спастись от удушающей жары, я в жару сплю во второй половине дня, а в этом году терпимо, главное вовремя душ прохладный принять и намного будет легче.
всего доброго!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 08:59ссылка
Алевтина_Серова
Я на день закрываю жалюзи на лоджии и плотные шторы, в квартире полумрак, но зато не так жарко, как на улице. А на ночь настежь открываю все окна, у меня восьмой этаж, так что насекомые не залетают. Гуляю рано утром, а днём сижу дома. Так и спасаюсь от жары.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:04ссылка
таила
Алевтина_Серова, все понятно! да как и мы, но я рано выйти не могу, пока не позавтракаю, не выпью таблетки и чая, никуда не иду, а к 11 выхожу, так уж повелось как сама стала ходить за покупками.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:29ссылка
Алевтина_Серова
В 11 у нас уже жара. Я встаю рано в 5 -6 час, готовлю завтрак и уже после завтрака в 7 -8 час иду гулять. В это время замечательно, утренняя прохлада, на улицах ещё пустынно.
После прогулки тоже захожу в магазин за продуктами.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:42ссылка
таила
Алевтина_Серова, я могу проснуться и в 7 и в 8, да по разному бывает, иногда среди ночи в 3 4 просыпаюсь, сажусь за интернет, потом все бросаю, и опять сплю до 9 утра это уже привычка.
а так рано в магазин не хожу, иногда на рынок приходишь, а там ещё ни чего не разложено, поэтому в 11 стала выходить.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:51ссылка
Алевтина_Серова
В районе, где я живу, нет рынка, только сетевой магазин "Магнит", а он работает с 7 до 23 час.
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:52 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:58ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Спасибо за комментарий!
Всего Вам хорошего!
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Agnieszka75   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 09:58 (ссылка)
Спасибо! Стоит попробовать.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 10:08ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Я тоже решила опробовать этот рецепт.
Спасибо за визит и за комментарий!
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Люба47   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 11:49 (ссылка)
Спасибо, очень красиво и, конечно, вкусно!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 14:16ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Спасибо за комментарий!
Всего хорошего!
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skod342   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 13:24 (ссылка)
Да, так готовится любое варенье, спасибо!
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 14:16ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Спасибо за визит и за комментарий!
Всего Вам хорошего!
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olyapopova   обратиться по имени Пятница, 18 Августа 2023 г. 14:57 (ссылка)
Доброго дня! Спасибо за рецептик. Утащу с благодарностью. Попробую приготовить. Всех, Вам благ.
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Пятница, 18 Августа 2023 г. 15:04ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Спасибо за комментарий и за цитирование!
Всего Вам хорошего!
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 19 Августа 2023 г. 08:26 (ссылка)
БлагоДарю!
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