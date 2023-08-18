Я на день закрываю жалюзи на лоджии и плотные шторы, в квартире полумрак, но зато не так жарко, как на улице. А на ночь настежь открываю все окна, у меня восьмой этаж, так что насекомые не залетают. Гуляю рано утром, а днём сижу дома. Так и спасаюсь от жары.