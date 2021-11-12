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Алевтина Серова
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Золотистые тыквенные стейки. Видео рецепт.

Пятница, 12 Ноября 2021 г. 07:55 + в цитатник
Зная о полезных свойствах тыквы, можно готовить из неё максимально возможное количество блюд. Предлагаю попробовать красивые и яркие тыквенные стейки, они имеют очень необычный вкус. Стейки из тыквы можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или как гарнир к чему-нибудь еще, например к мясу.

Тыква. (700x412, 49Kb)

Ингредиенты:
• Тыква
• Растительное масло 2 ст. ложки
• Паприка 1/2 чайной ложки
• Кориандр 1/2 чайной ложки
• Чеснок сухой или свежий
• Перец, соль по вкусу





Источник

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Рубрики:  • кулинария


Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Капельки_души   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:22 (ссылка)
Добрый день,Алевтина!Люблю тыкву и готова попробовать.
Но меня смутило время обжаривания-
Две минуты с одной стороны...вряд ли тыква будет готова.
Считаю так исходя из собственного опыта))
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 12:04ссылка
Алевтина_Серова
Добрый день!
Я пока не готовила, но тоже только собираюсь приготовить по данному рецепту, поэтому ничего не могу сказать.
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:50 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 12:05ссылка
Алевтина_Серова
Спасибо за комментарий!
Приятного дня!
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inessalatsinnik   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 10:02 (ссылка)
Спасибо за красивый и вкусный рецепт,а как просто!!!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 12:06ссылка
Алевтина_Серова
Я пока не пробовала, только собираюсь приготовить.
Приятного дня!
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таила   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 11:00 (ссылка)
Спасибо за рецептик, Аля!
Всего вам самого доброго!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 12:08ссылка
Алевтина_Серова
Наталья, спасибо за визит и за комментарий!
Здоровья Вам и благополучия!
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ЛГП   обратиться по имени Вторник, 16 Ноября 2021 г. 20:18 (ссылка)
АПпетитно, много готовлю из тыквы! почти так запекаю, вкусно, а жареное стараемся не есть...
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