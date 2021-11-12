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Золотистые тыквенные стейки. Видео рецепт.
Зная о полезных свойствах тыквы, можно готовить из неё максимально возможное количество блюд. Предлагаю попробовать красивые и яркие тыквенные стейки, они имеют очень необычный вкус. Стейки из тыквы можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или как гарнир к чему-нибудь еще, например к мясу.
Ингредиенты:
• Тыква
• Растительное масло 2 ст. ложки
• Паприка 1/2 чайной ложки
• Кориандр 1/2 чайной ложки
• Чеснок сухой или свежий
• Перец, соль по вкусу
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