Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:22 ( Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:22 ( ссылка

Добрый день,Алевтина!Люблю тыкву и готова попробовать.

Но меня смутило время обжаривания-

Две минуты с одной стороны...вряд ли тыква будет готова.

Считаю так исходя из собственного опыта))