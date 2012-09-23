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Vlad53
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Создан: 23.09.2012
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Время кино. Фильм "Куда уходит любовь".

Суббота, 03 Июня 2023 г. 14:47 + в цитатник


Куда уходит любовь (мелодрама) смотреть онлайн

О фильме "Куда уходит любовь":
В жизни Натальи царит гармония и благополучие. Героиня работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее сын Ваня учится в институте.
Но за счастливым фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнаёт, что муж ведет двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей Стаса оказывается невеста ее сына Вани..

Сценарий: Марина Шихалеева, Кирилл Олюшкин
Режиссер: Андрей Селиванов
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Владимир Быховский
Жанр: мелодрама
Количество серий: 4
Актёры:
Мария Куликова, Сергей Астахов, Евгений Сидихин, Марина Волкова, Людмила Чиркова, Илья Коробко

https://rutube.ru/video/65f902a47b239c359b3048d7074e97b9/?r=wd

Рубрики:  Кино. О кино. Спектакли
Фильмы, спектакли, радиопостановки, телефильмы
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Процитировано 2 раз
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