



Куда уходит любовь (мелодрама) смотреть онлайн

О фильме "Куда уходит любовь":

В жизни Натальи царит гармония и благополучие. Героиня работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее сын Ваня учится в институте.

Но за счастливым фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнаёт, что муж ведет двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей Стаса оказывается невеста ее сына Вани..

Сценарий: Марина Шихалеева, Кирилл Олюшкин

Режиссер: Андрей Селиванов

Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова

Оператор: Владимир Быховский

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

Актёры:

Мария Куликова, Сергей Астахов, Евгений Сидихин, Марина Волкова, Людмила Чиркова, Илья Коробко

https://rutube.ru/video/65f902a47b239c359b3048d7074e97b9/?r=wd