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Время кино. Фильм "Куда уходит любовь".
Куда уходит любовь (мелодрама) смотреть онлайн
О фильме "Куда уходит любовь":
В жизни Натальи царит гармония и благополучие. Героиня работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее сын Ваня учится в институте.
Но за счастливым фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнаёт, что муж ведет двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей Стаса оказывается невеста ее сына Вани..
Сценарий: Марина Шихалеева, Кирилл Олюшкин
Режиссер: Андрей Селиванов
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Владимир Быховский
Жанр: мелодрама
Количество серий: 4
Актёры:
Мария Куликова, Сергей Астахов, Евгений Сидихин, Марина Волкова, Людмила Чиркова, Илья Коробко
https://rutube.ru/video/65f902a47b239c359b3048d7074e97b9/?r=wd
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