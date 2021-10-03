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Вечер детектива. Сериал "Роман с детективом". Все серии.
В недавнем прошлом – следователь полиции, телохранитель, успешный частный детектив, а ныне владелица детективного агентства Лада Кошкина, займется расследованием семейных неурядиц. Героине предстоит раскрыть истории супружеских измен, разобраться в истоках сложных отношений с детьми, помочь клиентам решить их споры из-за наследства и многое другое. Кошкиной придется стать не только следователем и судьей, но и миротворцем, разрешающим конфликты, утешителем и другом. Но и в ее личной жизни царит хаос, с которым нужно разобраться.
Название: Роман с детективом
Жанр: #детектив, #мелодрама, #сериал
Режиссеры: Оксана Тараненко, Алина Чеботарёва.
В ролях: Евгения Серебренникова, Прохор Дубравин, Пётр Нестеров, Сергей Коршиков, Слава Красовская и другие.
Премьера в России: 13 сентября 2021
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Хорошего вечера!
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