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Vlad53
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Россия наша .
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Вечер детектива. Сериал "Роман с детективом". Все серии.

Суббота, 02 Октября 2021 г. 13:31 + в цитатник



В недавнем прошлом – следователь полиции, телохранитель, успешный частный детектив, а ныне владелица детективного агентства Лада Кошкина, займется расследованием семейных неурядиц. Героине предстоит раскрыть истории супружеских измен, разобраться в истоках сложных отношений с детьми, помочь клиентам решить их споры из-за наследства и многое другое. Кошкиной придется стать не только следователем и судьей, но и миротворцем, разрешающим конфликты, утешителем и другом. Но и в ее личной жизни царит хаос, с которым нужно разобраться.
Название: Роман с детективом
Жанр: #детектив, #мелодрама, #сериал
Режиссеры: Оксана Тараненко, Алина Чеботарёва.
В ролях: Евгения Серебренникова, Прохор Дубравин, Пётр Нестеров, Сергей Коршиков, Слава Красовская  и другие.
Премьера в России: 13 сентября 2021 



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Хорошего вечера!

Рубрики:  Коллекция фильмов, спектаклей
Фильмы, спектакли, радиопостановки, телефильмы
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Домовик   обратиться по имени Суббота, 02 Октября 2021 г. 14:49 (ссылка)
Сейчас сериалы на все темы и по всем каналам. А один из первых наших сериалов был Семнадцать мгновений весны
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Воскресенье, 03 Октября 2021 г. 04:10ссылка
Vlad53
Теперь сериалов пруд пруди. И они часто похожи друг на друга.
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vit4109   обратиться по имени Суббота, 02 Октября 2021 г. 15:28 (ссылка)
Добрый вечер!
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Воскресенье, 03 Октября 2021 г. 04:09ссылка
Vlad53
Очень насыщенного и удачного дня!
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Суббота, 02 Октября 2021 г. 16:15 (ссылка)
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Воскресенье, 03 Октября 2021 г. 04:09ссылка
Vlad53
Доброго утра!
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MiG-May   обратиться по имени Воскресенье, 03 Октября 2021 г. 14:41 (ссылка)
спасибо! мне нравится эта актриса, сериал добротный, смотрится хорошо, не скучно и события развиваются динамично.
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Воскресенье, 03 Октября 2021 г. 23:31ссылка
Vlad53
Рад слышать знакомый голос! Редко пересекаемся.
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