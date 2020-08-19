МЕДОВОМУ СПАСУ (танго+пародия) ВНИМАНИЕ: РАМОЧКА С ПРОКРУТКОЙ СПРАВА Я утром проснулся с у...Улыбнитесь! О Бабе Яге с юмором. - (4)
БАБА ЯГА Благодарю за творческую находку моего товарища из Беларуси Вячеслава! ...Мне пишут. Комментарий к утреннему посту от Михаила. - (1)
С добрым утром! У меня такое подозрение. что день лени - главный профессиональный праздник нашего пр...Какие древние слова, а заставляют думать. - (3)
Актуальные афоризмы Тита Макция ПЛАВТА ...Пихта корейская. - (3)
Красавица - Пихта корейская! Пихта корейская – дерево семейства Сосновые. Дерев...
|
Сегодня вечером. Художественный фильм "Идти до конца"(2 серии).
Более 1 млн. просмотров на YouTube.
Домохозяйка Нина Парамонова сделала ставку на семью и проиграла. После развода у неё не остаётся ничего, что было ей дорого. А вот у мужа Алексея всё хорошо: новая любовь, спортивная карьера, да и их общие дети всё чаще хотят проводить время с отцом – с ним весело, а мама в депрессии. Терять уже нечего – и Нина пускается во все тяжкие. Она заводит роман с мужчиной на десять лет моложе. Связь с Дмитрием заряжает её уверенностью в себе и энергией. Но вот Алексей резко против этих отношений. Он утверждает, что хорошо знает Дмитрия, и это опасный человек. Нина же уверена, что муж просто ревнует…
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Название: Идти до конца
Жанр: #премьера, #мелодрама, #детектив
Страна: Россия
Режиссер: Сергей Краснов
В ролях: Анастасия Городенцева, Семён Шкаликов, Евгений Морозов, Анна Попова, Олег Масленников-Войтов, Ирина Бразговка, Пётр Натаров и другие.
Производство: ООО "Кинокомпания ГАММА"
Премьера: 29 мая 2020 (ТВЦ)
ПРИЯТНОГО ВЕЧЕРА!
|Рубрики:
|КиноТеатр
Фильмы, мультики, спектакли, радиопостановки, телефильмы
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]