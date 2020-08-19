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Vlad53
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Сегодня вечером. Художественный фильм "Идти до конца"(2 серии).

Вторник, 18 Августа 2020 г. 14:01 + в цитатник





Более 1 млн. просмотров на YouTube.

Домохозяйка Нина Парамонова сделала ставку на семью и проиграла. После развода у неё не остаётся ничего, что было ей дорого. А вот у мужа Алексея всё хорошо: новая любовь, спортивная карьера, да и их общие дети всё чаще хотят проводить время с отцом – с ним весело, а мама в депрессии. Терять уже нечего – и Нина пускается во все тяжкие. Она заводит роман с мужчиной на десять лет моложе. Связь с Дмитрием заряжает её уверенностью в себе и энергией. Но вот Алексей резко против этих отношений. Он утверждает, что хорошо знает Дмитрия, и это опасный человек. Нина же уверена, что муж просто ревнует…
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Название: Идти до конца
Жанр: #премьера, #мелодрама, #детектив
Страна: Россия
Режиссер: Сергей Краснов
В ролях: Анастасия Городенцева, Семён Шкаликов, Евгений Морозов, Анна Попова, Олег Масленников-Войтов, Ирина Бразговка, Пётр Натаров и другие.
Производство: ООО "Кинокомпания ГАММА"
Премьера:  29 мая 2020 (ТВЦ)

ПРИЯТНОГО ВЕЧЕРА!

 

Рубрики:  КиноТеатр
Фильмы, мультики, спектакли, радиопостановки, телефильмы
Метки:  


Процитировано 12 раз
Понравилось: 8 пользователям
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Вторник, 18 Августа 2020 г. 14:39 (ссылка)
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 18 Августа 2020 г. 17:19 (ссылка)
БлагоДарю
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Среда, 19 Августа 2020 г. 06:21ссылка
Vlad53
С добрым утром!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Taneza   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 11:06 (ссылка)
Спасибо!!!
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Михаил_Зенкович   обратиться по имени ТЕПЕРЬ БЕЛАРУСЬ! идут до коннца? Среда, 19 Августа 2020 г. 12:51 (ссылка)
Русские идут. ЗА ТРЕТИЙ РИМ И…ИЕРУСАЛИМ.
Мы всем покажем – «…твою мать…» (Шариков)
https://youtu.be/4gI6u7bA6BY
«При помощи марксистских формул ведь можно поднять весь мир!
Право народов на самоопределение! Вот магический ключ, который отворяет России двери на Восток
С красным знаменем, а не с крестом, мы войдем в Византию!
Мы выметем прах европейской цивилизации, запорошившей Россию,
мы встряхнем ее, как пыльный коврик, а потом мы встряхнем весь мир!»
***.
ГОРЕ ОТ "УМА"?
А судьи кто?
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты...
***.
https://youtu.be/4gI6u7bA6BY«При помощи марксистских формул ведь можно поднять весь мир!
Право народов на самоопределение! Вот магический ключ, который отворяет России двери на Восток
С красным знаменем, а не с крестом, мы войдем в Византию!..
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rosavetrov   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 16:39 (ссылка)
Благодарю! Непременно посмотрю.
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