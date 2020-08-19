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Домохозяйка Нина Парамонова сделала ставку на семью и проиграла. После развода у неё не остаётся ничего, что было ей дорого. А вот у мужа Алексея всё хорошо: новая любовь, спортивная карьера, да и их общие дети всё чаще хотят проводить время с отцом – с ним весело, а мама в депрессии. Терять уже нечего – и Нина пускается во все тяжкие. Она заводит роман с мужчиной на десять лет моложе. Связь с Дмитрием заряжает её уверенностью в себе и энергией. Но вот Алексей резко против этих отношений. Он утверждает, что хорошо знает Дмитрия, и это опасный человек. Нина же уверена, что муж просто ревнует…

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Название: Идти до конца

Жанр: #премьера, #мелодрама, #детектив

Страна: Россия

Режиссер: Сергей Краснов

В ролях: Анастасия Городенцева, Семён Шкаликов, Евгений Морозов, Анна Попова, Олег Масленников-Войтов, Ирина Бразговка, Пётр Натаров и другие.

Производство: ООО "Кинокомпания ГАММА"

Премьера: 29 мая 2020 (ТВЦ)

ПРИЯТНОГО ВЕЧЕРА!