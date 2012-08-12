Недавно японский актер Мике Риосуке (Miki Ryosuke) использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 кг и 12 см в талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Причем выполнение этого упражнения занимает у японца всего 2 минуты в день. Предлагаем попробовать эту технику и разобраться в том, как это помогает сбросить вес.

Риосуке назвал это диетой долгого дыхания. Техника заключается в том, чтобы занять определенную позу, сделать трехсекундный вдох, а затем — сильный выдох на протяжении семи секунд. Большинство европейских врачей поддерживают использование дыхательных упражнений для похудения и объясняют их работу следующим образом: жир состоит из кислорода, углерода и водорода. Когда вдыхаемый нами кислород достигает жировых клеток, он расщепляет их на составляющие (углерод и воду). Поэтому чем больше кислорода используют наши тела, тем больше жира мы сжигаем.

Выполнять упражнение необходимо каждый день в течение 2–10 минут. Встаньте и выдвиньте одну ногу вперед, а другую назад. Теперь нужно напрячь ягодицы и перенести свой вес на заднюю ногу. Начинайте медленно вдыхать на протяжении 3-х секунд, поднимая руки над головой. Затем с силой выдыхайте на протяжении 7-ми секунд, при этом напрягая все мышцы тела. Кроме того, как уверяют специалисты, такая методика укрепит мышцы корпуса и повысит метаболизм.

Источник: https://www.kaleidoscope17.ru/kak-bystro-ubrat-zhir-s-zhivota-yaponskiy-metod/