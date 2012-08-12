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Алефтина Ивановна
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Русские берёзы.

Понедельник, 22 Мая 2023 г. 08:50 + в цитатник
 

 

Русские берёзы

Я заплету берёзам косы

И подарю влюблённый взгляд.

Как часто грудью, русские берёзы,

Вы заслоняли молодых солдат.

 

Листвою укрывали их в ненастье.

Короткий сон их берегли.

И свежим соком, терпким, как причастье,

На подвиги благословляли вы.

 

Как вы прекрасны, русские берёзы.

К лицу вам нежный праздничный наряд.

Под вашей сенью в ливни и морозы

Былой войны солдаты крепко спят.

 

И нет для вас особого значенья

Где генерал, где рядовой.

Лишь в День Победы — праздник примиренья

Вы окропите их святой слезой.

 

Не плачьте, белоствольные, невесты,

Слезою не туманьте светлый взгляд.

За нашу землю, города и веси

Отдали жизни тысячи солдат…

 

И матери, где взяв, не знаю, силы,

Чтоб на земле чуть меньше было вдов,

Просили вас, чтоб вы благословили

Невесток на повторную любовь.

 

Чтоб родились хотя б чужие внуки,

Чтоб были мама с папой у детей,

Чтоб никогда им не познать разлуки,

Чтоб было счастье в жизни у людей.

 

Т. Катина
 
 

Серия сообщений "О природе":
Часть 1 - "Золотая осень" - осенние пейзажи.
Часть 2 - Береза - русская красавица!
Часть 3 - Русские берёзы.

Рубрики:  Поэзия
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Процитировано 1 раз
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