Русские берёзы
Я заплету берёзам косы
И подарю влюблённый взгляд.
Как часто грудью, русские берёзы,
Вы заслоняли молодых солдат.
Листвою укрывали их в ненастье.
Короткий сон их берегли.
И свежим соком, терпким, как причастье,
На подвиги благословляли вы.
Как вы прекрасны, русские берёзы.
К лицу вам нежный праздничный наряд.
Под вашей сенью в ливни и морозы
Былой войны солдаты крепко спят.
И нет для вас особого значенья
Где генерал, где рядовой.
Лишь в День Победы — праздник примиренья
Вы окропите их святой слезой.
Не плачьте, белоствольные, невесты,
Слезою не туманьте светлый взгляд.
За нашу землю, города и веси
Отдали жизни тысячи солдат…
И матери, где взяв, не знаю, силы,
Чтоб на земле чуть меньше было вдов,
Просили вас, чтоб вы благословили
Невесток на повторную любовь.
Чтоб родились хотя б чужие внуки,
Чтоб были мама с папой у детей,
Чтоб никогда им не познать разлуки,
Чтоб было счастье в жизни у людей.
Т. Катина