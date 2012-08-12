Русские берёзы Я заплету берёзам косы И подарю влюблённый взгляд. Как часто грудью, русские берёзы, Вы заслоняли молодых солдат. Листвою укрывали их в ненастье. Короткий сон их берегли. И свежим соком, терпким, как причастье, На подвиги благословляли вы. Как вы прекрасны, русские берёзы. К лицу вам нежный праздничный наряд. Под вашей сенью в ливни и морозы Былой войны солдаты крепко спят. И нет для вас особого значенья Где генерал, где рядовой. Лишь в День Победы — праздник примиренья Вы окропите их святой слезой. Не плачьте, белоствольные, невесты, Слезою не туманьте светлый взгляд. За нашу землю, города и веси Отдали жизни тысячи солдат… И матери, где взяв, не знаю, силы, Чтоб на земле чуть меньше было вдов, Просили вас, чтоб вы благословили Невесток на повторную любовь. Чтоб родились хотя б чужие внуки, Чтоб были мама с папой у детей, Чтоб никогда им не познать разлуки, Чтоб было счастье в жизни у людей. Т. Катина