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tatyana serebryakova
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Рамочка "В кафешке маленькой за столиком знакомым..." - (0)

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Рамочка "Уютного дня и хорошего настроения!" - (0)

Здесь будет ваш текст... Здесь будет ваш текст...

Рамочка "Осень, она не спросит, осень, она придет..." - (0)

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Рамочка "Не лечит время душу..." - (0)

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Рамочка "Осень кофе заварила..." - (0)

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Простой рецепт простого счастья...

Вторник, 12 Сентября 2023 г. 11:16 + в цитатник

Простой рецепт простого счастья –
Убрать из жизни все ненастья.
Законсервировать проблемы,
Забыть дела, что надоели.
Засахарить в ведре обиду,
Стереть людей плохих из виду.
В машинке постирать усталость,
Прогнать из дома страх и старость.
Стряхнуть в окно безумство сплетен,
Пусть их развеет быстрый ветер.
Вернуть в квартиру смех и счастье,
Принять на службу вновь участие.
Любовь посеять на окошке,
Добра и света понемножку.
И приготовить вкусный ужин,
Ингредиенты: слёз не нужно!

~*~ © Светлана Малаш ~*~

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У нас начинается новый день...
Этого достаточно для счастья:)
Прекрасного настроения,
душевного спокойствия и жизненной энергии!
Счастливого дня и положительных эмоций!

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Рубрики:  О жизни и любви


Процитировано 2 раз
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