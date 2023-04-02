Одна минута здоровья.

Упражнение «коза, вилка и виктория» для памяти.

Это упражнения для рук, которое активизирует работу мозга и укрепляют память.

С возрастом, хотим мы этого или нет, но память начинает нас подводить. Особенно, если не заботиться о ней и не тренировать время от времени. Тем не менее, есть простые и очень эффективные упражнения для развития памяти и профилактики слабоумия, склероза и деменции.

Мало того, что упражнения помогаю поддерживать и улучшать мозговую активность, еще и моторика рук отлично развивается.







Упражнения основаны на различных комбинациях пальцами рук. Как это связано с мозгом? Всё очень просто:

Правая рука дает сигнал левому полушарию;

Левая рука подчиняется правому полушарию.

Таким образом простые упражнения синхронизируют работу обоих полушарий и наш мозг равномерно распределяет нагрузку, активирует большее количество клеток и создаёт новые нейронные связи.

Мало того, что упражнения помогаю поддерживать и улучшать мозговую активность, еще и моторика рук отлично развивается.

Начинать выполнять упражнения можно не спеша. Главное делать чередования.