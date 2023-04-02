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Одна минута здоровья. Упражнение «коза, вилка и виктория» для рук, которое активизирует работу мозга и укрепляют память.

Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 04:36 + в цитатник
Цитата сообщения Таточка-Танюша
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Одна минута здоровья.

Упражнение «коза, вилка и виктория» для памяти.

 

Это упражнения для рук, которое активизирует работу мозга и укрепляют память.

С возрастом, хотим мы этого или нет, но память начинает нас подводить. Особенно, если не заботиться о ней и не тренировать время от времени. Тем не менее, есть простые и очень эффективные упражнения для развития памяти и профилактики слабоумия, склероза и деменции.

 

Мало того, что упражнения помогаю поддерживать и улучшать мозговую активность, еще и моторика рук отлично развивается.



Упражнения основаны на различных комбинациях пальцами рук. Как это связано с мозгом? Всё очень просто:
 
Правая рука дает сигнал левому полушарию;
Левая рука подчиняется правому полушарию.
 
Таким образом простые упражнения синхронизируют работу обоих полушарий и наш мозг равномерно распределяет нагрузку, активирует большее количество клеток и создаёт новые нейронные связи.
 
Мало того, что упражнения помогаю поддерживать и улучшать мозговую активность, еще и моторика рук отлично развивается. 
Начинать выполнять упражнения можно не спеша. Главное делать чередования. 
 
Например: Правая рука - кулак, левая - ладонь и наоборот. 

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Рубрики:  Здоровье

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