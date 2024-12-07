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Nelli Petrovna
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БЕРУ ЛЮБОЙ КОМПОТ И МАНКУ. ОХ КАКАЯ ВКУСНЯТИНА. ДАВНО забытый рецепт из СССР.

Суббота, 07 Декабря 2024 г. 15:06 + в цитатник

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Советы:

Я готовлю такой мусс, очень вкусно, а ещё делаю шоколадный, манку варю на молоке, и в готовую кладу плитку шоколада, любого, но предпочитаю не ниже 72%, потом также взбиваю, в креманке посыпаю молотым миндалем! Вариант с шоколадом это у меня для зимы!

Я такое делаю из варенья,которое никто не ест, разбавляю водой,всё на глаз и варю манную кашу,остужаю,взбиваю и в холодильник,прекрасный десерт

Рецепт из юности. Лучше делать на соке (вкус будет более насыщенный), и манки нужно чуть больше, и варить дольше,тогда после взбивания не будут чувствоваться крупинки, мусс будет нежным и гладким, и лучше дать ему постоять в холодильнике.

1 л.сока или компота довести до кипения добавить помешивая 4 ст.л манки. Варить 4 мин,затем блендерить до густой пены и в пиалки в холодильник. Через час кушаем.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Десерт


Процитировано 13 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Зоя_Крайсик   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 07:50 (ссылка)
Благодарю ха интересный и вкусный рецепт- десерта!!!
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Nelli_Petrovna   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 08:28 (ссылка)
Пожалуйста! Хорошего вам настроения!!улыбка!
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Любовь_Юльевна   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 14:10 (ссылка)
Спасибо за вкусняшку. Обязательно приготовлю моим внучкам.
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Вера_Петрикова   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 15:43 (ссылка)
Очень интересно! Спасибо!
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