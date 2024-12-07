





Советы:

Я готовлю такой мусс, очень вкусно, а ещё делаю шоколадный, манку варю на молоке, и в готовую кладу плитку шоколада, любого, но предпочитаю не ниже 72%, потом также взбиваю, в креманке посыпаю молотым миндалем! Вариант с шоколадом это у меня для зимы!

Я такое делаю из варенья,которое никто не ест, разбавляю водой,всё на глаз и варю манную кашу,остужаю,взбиваю и в холодильник,прекрасный десерт

Рецепт из юности. Лучше делать на соке (вкус будет более насыщенный), и манки нужно чуть больше, и варить дольше,тогда после взбивания не будут чувствоваться крупинки, мусс будет нежным и гладким, и лучше дать ему постоять в холодильнике.

1 л.сока или компота довести до кипения добавить помешивая 4 ст.л манки. Варить 4 мин,затем блендерить до густой пены и в пиалки в холодильник. Через час кушаем.