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БЕРУ ЛЮБОЙ КОМПОТ И МАНКУ. ОХ КАКАЯ ВКУСНЯТИНА. ДАВНО забытый рецепт из СССР.
Советы:
Я готовлю такой мусс, очень вкусно, а ещё делаю шоколадный, манку варю на молоке, и в готовую кладу плитку шоколада, любого, но предпочитаю не ниже 72%, потом также взбиваю, в креманке посыпаю молотым миндалем! Вариант с шоколадом это у меня для зимы!
Я такое делаю из варенья,которое никто не ест, разбавляю водой,всё на глаз и варю манную кашу,остужаю,взбиваю и в холодильник,прекрасный десерт
Рецепт из юности. Лучше делать на соке (вкус будет более насыщенный), и манки нужно чуть больше, и варить дольше,тогда после взбивания не будут чувствоваться крупинки, мусс будет нежным и гладким, и лучше дать ему постоять в холодильнике.
1 л.сока или компота довести до кипения добавить помешивая 4 ст.л манки. Варить 4 мин,затем блендерить до густой пены и в пиалки в холодильник. Через час кушаем.
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|КУЛИНАРИЯ/Блюда/Десерт
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