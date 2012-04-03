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Создан: 03.04.2012
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Творожная выпечка с яблоками. «Шедевр»

Суббота, 14 Декабря 2024 г. 07:23 + в цитатник




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Ингредиенты для теста:

творог — 250 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

мука — 380 г;

соль — 1/3 ч.л.;

пищевая сода — ½ ч.л.;

ванилин — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 400 г;

сахар — 2 ст.л.;

корица — щепотка.

Приготовление творожной выпечки:

В творог разбиваем яйца, добавляем сливочное масло и сахар, тщательно перемешиваем.

Солим смесь, высыпаем пищевую соду и ванилин, продолжаем смешивать.

В полученную смесь высыпаем всю муку сразу, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто под пищевой пленкой, пока готовим начинку.

Удаляем из яблок сердцевину и нарезаем их маленьким кубиком.

Выкладываем яблоки на сковороду, высыпаем к ним сахар и карамелизируем.

Высыпаем к яблокам корицу и на медленном огне под крышкой тушим 15 минут.

Делим тесто на 20-30 небольших шариков, которые раскатываем руками в небольшие толстые лепешки.

В каждую лепешку выкладываем начинку и защипываем края к центру,

образуя небольшой мешочек из теста с начинкой внутри.

Источник: https://souspark.ru/tvorozhnaja-vypechka-s-jabloka...lju-vmesto-pirogov-i-pirozhkov

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К гладкой стороне прикладываем шпажку и делаем небольшой узор крест накрест.

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Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на него булочки швом вниз.

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Смазываем булочки молоком и выпекаем при 180 градусах 20 минут.

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Рубрики:  выпечка,пироги
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