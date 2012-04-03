Ингредиенты для теста:
творог — 250 г;
сливочное масло — 100 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 100 г;
мука — 380 г;
соль — 1/3 ч.л.;
пищевая сода — ½ ч.л.;
ванилин — щепотка.
Ингредиенты для начинки:
яблоки — 400 г;
сахар — 2 ст.л.;
корица — щепотка.
Приготовление творожной выпечки:
В творог разбиваем яйца, добавляем сливочное масло и сахар, тщательно перемешиваем.
Солим смесь, высыпаем пищевую соду и ванилин, продолжаем смешивать.
В полученную смесь высыпаем всю муку сразу, замешиваем мягкое и эластичное тесто.
Оставляем тесто под пищевой пленкой, пока готовим начинку.
Удаляем из яблок сердцевину и нарезаем их маленьким кубиком.
Выкладываем яблоки на сковороду, высыпаем к ним сахар и карамелизируем.
Высыпаем к яблокам корицу и на медленном огне под крышкой тушим 15 минут.
Делим тесто на 20-30 небольших шариков, которые раскатываем руками в небольшие толстые лепешки.
В каждую лепешку выкладываем начинку и защипываем края к центру,
образуя небольшой мешочек из теста с начинкой внутри.
Источник: https://souspark.ru/tvorozhnaja-vypechka-s-jabloka...lju-vmesto-pirogov-i-pirozhkov
К гладкой стороне прикладываем шпажку и делаем небольшой узор крест накрест.
Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на него булочки швом вниз.
Смазываем булочки молоком и выпекаем при 180 градусах 20 минут.