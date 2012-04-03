







Ингредиенты для теста: творог — 250 г; сливочное масло — 100 г; яйца — 2 шт.; сахар — 100 г; мука — 380 г; соль — 1/3 ч.л.; пищевая сода — ½ ч.л.; ванилин — щепотка. Ингредиенты для начинки: яблоки — 400 г; сахар — 2 ст.л.; корица — щепотка. Приготовление творожной выпечки: В творог разбиваем яйца, добавляем сливочное масло и сахар, тщательно перемешиваем. Солим смесь, высыпаем пищевую соду и ванилин, продолжаем смешивать. В полученную смесь высыпаем всю муку сразу, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой, пока готовим начинку. Удаляем из яблок сердцевину и нарезаем их маленьким кубиком. Выкладываем яблоки на сковороду, высыпаем к ним сахар и карамелизируем. Высыпаем к яблокам корицу и на медленном огне под крышкой тушим 15 минут. Делим тесто на 20-30 небольших шариков, которые раскатываем руками в небольшие толстые лепешки. В каждую лепешку выкладываем начинку и защипываем края к центру, образуя небольшой мешочек из теста с начинкой внутри. Источник: https://souspark.ru/tvorozhnaja-vypechka-s-jabloka...lju-vmesto-pirogov-i-pirozhkov К гладкой стороне прикладываем шпажку и делаем небольшой узор крест накрест. Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на него булочки швом вниз. Смазываем булочки молоком и выпекаем при 180 градусах 20 минут.





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