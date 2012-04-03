







Ингредиенты 300 г куриного филе 250 г свеклы 250 г фасоли (консервированной) 150 г маринованных огурцов 150 г лука зелень по вкусу майонез сливочное масло соль Приготовление Филе отварить до готовности (варить в течение 15–20 минут). Остудить. Свеклу отварить до готовности. Остудить. Филе мелко нарезать. Свеклу нарезать соломкой. Лук нарезать соломкой. Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета. Огурцы нарезать соломкой. Зелень мелко нарезать. Смешать филе, свеклу, фасоль, огурцы, лук, зелень. Немного посолить. Заправить майонезом. https://www.russianfood.com/





*