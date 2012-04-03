Нужно на 6 порций:
1 кочан капусты
400 г мясного фарша
150 г риса арборио (для ризотто)
1 большая луковица
1 яйцо
60 г тертого сыра пармезан
50 г сливочного масла
1 ст.л.растительного масла
1 пучок листовой петрушки
соль перец
Приготовление.
Удалите с капусты первые несколько листьев, затем отрежьте у основания ребрышки, чтобы ослабить все листья. Погрузите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой на 20 минут, затем откиньте на дуршлаг.
Одновременно сварите рис “аль денте” в кипящей подсоленной воде, слейте воду и смешайте с половиной сливочного масла. Измельчите петрушку.
Очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его в сковороде с растительным маслом, затем добавьте фарш. Посолить, поперчить, тушить в течение 5 минут.
Разогрейте духовку до 6 (180°) и обильно смажьте маслом форму для шарлотки. Выстелите дно и края большими капустными листьями, отложите несколько.
Остальные мелко нарежьте ножом, смешайте с содержимым сковороды, рисом, яйцом, петрушкой и сыром пармезан, чтобы получилась однородная начинка.
В форме чередуйте слой начинки и капустных листьев, пока ингредиенты не закончатся, заканчивая капустой.
Накройте листом пергаментной бумаги с маслом и запекайте в течение 30 минут.
Дайте постоять 5 минут, прежде чем вынимать из формы,
и подавайте горячим со сметаной или другим соусом.
https://kiskafanny.wordpress.com/
>