Нужно на 6 порций:

1 кочан капусты

400 г мясного фарша

150 г риса арборио (для ризотто)

1 большая луковица

1 яйцо

60 г тертого сыра пармезан

50 г сливочного масла

1 ст.л.растительного масла

1 пучок листовой петрушки

соль перец

Приготовление.

Удалите с капусты первые несколько листьев, затем отрежьте у основания ребрышки, чтобы ослабить все листья. Погрузите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой на 20 минут, затем откиньте на дуршлаг.

Одновременно сварите рис “аль денте” в кипящей подсоленной воде, слейте воду и смешайте с половиной сливочного масла. Измельчите петрушку.

Очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его в сковороде с растительным маслом, затем добавьте фарш. Посолить, поперчить, тушить в течение 5 минут.

Разогрейте духовку до 6 (180°) и обильно смажьте маслом форму для шарлотки. Выстелите дно и края большими капустными листьями, отложите несколько.

Остальные мелко нарежьте ножом, смешайте с содержимым сковороды, рисом, яйцом, петрушкой и сыром пармезан, чтобы получилась однородная начинка.

В форме чередуйте слой начинки и капустных листьев, пока ингредиенты не закончатся, заканчивая капустой.

Накройте листом пергаментной бумаги с маслом и запекайте в течение 30 минут.

Дайте постоять 5 минут, прежде чем вынимать из формы,

и подавайте горячим со сметаной или другим соусом.

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