|
Лимонный кекс
В этом кексе всё гармонично — просто, вкусно, элегантно.
Очень лимонный, чуть кисловатый.
Нужно:
яйца — 4 шт.
сахар — 130г
мука — 180г
масло сливочное — 80г
разрыхлитель — 5г
ванильный сахар — 1 пакетик
лимон — 1 шт., цедра и сок
Приготовление.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Желки отделить от белков.
Сливочное масло растопить и остудить.
Желтки взбить с сахаром добела.
Добавить натерую цедру, выжатый сок, просеянную муку с разрыхлителем,
растопленное масло и ванильный сахар.
Белки с щепоткой соли взбить в крепкую пену, осторожно
в несколько приемов ввести в тесто.
Форму смазать маслом, присыпать мукой, излишки вытряхнуть .
Выложить тесто в форму
https://kiskafanny.wordpress.com/about/
и поставить в разогретую духовку запекаться
приблизительно на 40 минут.
Вынуть из формы, остудить и по желанию присыпать
сахарной пудрой.
|Рубрики:
|выпечка,пироги
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]