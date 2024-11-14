В этом кексе всё гармонично — просто, вкусно, элегантно.

Очень лимонный, чуть кисловатый.

Нужно:

яйца — 4 шт.

сахар — 130г

мука — 180г

масло сливочное — 80г

разрыхлитель — 5г

ванильный сахар — 1 пакетик

лимон — 1 шт., цедра и сок

Приготовление.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Желки отделить от белков.

Сливочное масло растопить и остудить.

Желтки взбить с сахаром добела.

Добавить натерую цедру, выжатый сок, просеянную муку с разрыхлителем,

растопленное масло и ванильный сахар.

Белки с щепоткой соли взбить в крепкую пену, осторожно

в несколько приемов ввести в тесто.

Форму смазать маслом, присыпать мукой, излишки вытряхнуть .

Выложить тесто в форму

https://kiskafanny.wordpress.com/about/

и поставить в разогретую духовку запекаться

приблизительно на 40 минут.

Вынуть из формы, остудить и по желанию присыпать

сахарной пудрой.