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Бабушка-ладушка
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Создан: 03.04.2012
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Лимонный кекс

Среда, 13 Ноября 2024 г. 07:17 + в цитатник

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В этом кексе всё гармонично — просто, вкусно, элегантно. 

Очень лимонный, чуть кисловатый.

Нужно:
яйца — 4 шт.
сахар — 130г
мука — 180г
масло сливочное — 80г
разрыхлитель — 5г
ванильный сахар — 1 пакетик
лимон — 1 шт., цедра и сок

Приготовление.

Духовку разогреть до 180 градусов.
Желки отделить от белков.
Сливочное масло растопить и остудить.
Желтки взбить с сахаром добела.
Добавить натерую цедру, выжатый сок, просеянную муку с разрыхлителем,

растопленное масло и ванильный сахар.
Белки с щепоткой соли взбить в крепкую пену, осторожно

в несколько приемов ввести в тесто.
Форму смазать маслом, присыпать мукой, излишки вытряхнуть .
Выложить тесто в форму

https://kiskafanny.wordpress.com/about/

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и поставить в разогретую духовку запекаться

приблизительно на 40 минут.
Вынуть из формы, остудить и по желанию присыпать

сахарной пудрой.

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Рубрики:  выпечка,пироги
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 13 Ноября 2024 г. 15:41 (ссылка)
Доброго ясного дня и чудесного настроения,милая!
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дракоша52   обратиться по имени Среда, 13 Ноября 2024 г. 18:55 (ссылка)
Спасибо за рецепт,Олечка! Уютного вечера!
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Четверг, 14 Ноября 2024 г. 16:20ссылка
Бабушка-ладушка
дракоша52, Рада, что понравился пост, Валечка!
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2024 г. 05:35 (ссылка)
Благодарю!
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ЗИТТА   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2024 г. 09:53 (ссылка)
Спасибо!
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2024 г. 17:57 (ссылка)
БлагоДарю.
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