Записи Друзья Комментарии
Бабушка-ладушка
Аватар Бабушка-ладушка

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Бабушка-ладушка

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.04.2012
Записей: 24121
Комментариев: 3431
Написано: 32897


Рыба в картофельной корочке

Воскресенье, 20 Октября 2024 г. 07:46 + в цитатник

1623_0186xwj_4859_896 (700x525, 97Kb)

Ингредиенты

500 г рыбы (филе)

500 г картофеля

1 яйцо

30 г муки (плюс немного для обваливания рыбы)

соль перец растительное масло

1623_0100470uc_4814_x2 (480x360, 75Kb)

Приготовление Рыбу посолить, поперчить.

Картофель натереть на крупной терке. Жидкость отжать.

1623_02470uc_4815_x2 (480x360, 57Kb)

Добавить яйцо.

1623_0465hdw_4823_x2 (480x360, 54Kb)

Перемешать.

Добавить муку. Немного посолить.

1623_0665hdw_4832_x2 (480x360, 57Kb)

 

Рыбу обвалять в муке.

1623_0842875_4837_x2 (480x360, 53Kb)

 

Запанировать в картофельной массе,

плотно ее прижимая.

1623_0942875_4840_x2 (480x360, 48Kb)

Пожарить на растительном масле с одной стороны

(около 5–7 минут).

Перевернуть. Пожарить с другой стороны

(около 5–7 минут).

1623_01144sev_4847_x2 (480x360, 64Kb)

1623_01244sev_4891_x2 (480x360, 80Kb)

https://www.say7.info/cook/recipe/1623-Ryiba.html

Рубрики:  Кулинария
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 20 Октября 2024 г. 07:53 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Ольга_С-1960   обратиться по имени Воскресенье, 20 Октября 2024 г. 10:08 (ссылка)
Забираю с благодарностью!
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 20 Октября 2024 г. 14:22 (ссылка)
Благодарю,дорогая!
Ответить С цитатой В цитатник
toshcka   обратиться по имени Понедельник, 21 Октября 2024 г. 11:38 (ссылка)
Давно собираюсь готовить рыбу в такой шубке. Спасибо, что напомнили!
Ответить С цитатой В цитатник
ЗИТТА   обратиться по имени Понедельник, 21 Октября 2024 г. 17:23 (ссылка)
Спасибо,Ольга,за вкусный рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте