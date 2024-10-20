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Рыба в картофельной корочке
Ингредиенты
500 г рыбы (филе)
500 г картофеля
1 яйцо
30 г муки (плюс немного для обваливания рыбы)
соль перец растительное масло
Приготовление Рыбу посолить, поперчить.
Картофель натереть на крупной терке. Жидкость отжать.
Добавить яйцо.
Перемешать.
Добавить муку. Немного посолить.
Рыбу обвалять в муке.
Запанировать в картофельной массе,
плотно ее прижимая.
Пожарить на растительном масле с одной стороны
(около 5–7 минут).
Перевернуть. Пожарить с другой стороны
(около 5–7 минут).
https://www.say7.info/cook/recipe/1623-Ryiba.html
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