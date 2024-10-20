Ингредиенты

500 г рыбы (филе)

500 г картофеля

1 яйцо

30 г муки (плюс немного для обваливания рыбы)

соль перец растительное масло

Приготовление Рыбу посолить, поперчить.

Картофель натереть на крупной терке. Жидкость отжать.

Добавить яйцо.

Перемешать.

Добавить муку. Немного посолить.

Рыбу обвалять в муке.

Запанировать в картофельной массе,

плотно ее прижимая.

Пожарить на растительном масле с одной стороны

(около 5–7 минут).

Перевернуть. Пожарить с другой стороны

(около 5–7 минут).

https://www.say7.info/cook/recipe/1623-Ryiba.html