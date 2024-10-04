Продукты (на 5 порций) Картофель отварной (средний) – 4 шт. Творог – 200 г Яйцо – 1 шт. Мука – 1-2 ст. ложки Соль – по вкусу

Подготавливаем для домашних сырников в духовке необходимые ингредиенты по списку.

Картофель следует промыть и отправить вариться в мундире до готовности.

Как приготовить сырники с картофелем (в духовке):



Отварной картофель немного остудить, очистить, а затем размять.

В получившемся картофельном пюре должны отсутствовать комочки.

Творог (жирность 5 % и выше) протираем. Удобнее воспользоваться ситом.

Протертый творог переправляем в миску к картофельному пюре.

Добавляем к ингредиентам муку. Приправляем солью. Разбиваем одно куриное яйцо.

Введенные ингредиенты для сырников тщательно перемешиваем.

Если тесто для сырников получается жидковатым, то следует подсыпать еще муки.

Рекомендуется подержать приготовленное тесто в холоде, хотя бы с полчаса.

Из получившейся картофельно-творожной массы формируем круглые сырники.

Противень застилаем пергаментной бумагой.

Помещаем на противень сырники.

Выпекаем сырники с картофелем в духовке около 30 минут,

установив температурный режим на 180 градусов.

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=142253