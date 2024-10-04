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Картофельные сырники

Четверг, 03 Октября 2024 г. 08:15 + в цитатник

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Продукты (на 5 порций)

Картофель отварной (средний) – 4 шт.

Творог – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1-2 ст. ложки

Соль – по вкусу

 

Подготавливаем для домашних сырников в духовке необходимые ингредиенты по списку.

Картофель следует промыть и отправить вариться в мундире до готовности.

 

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Как приготовить сырники с картофелем (в духовке):

Отварной картофель немного остудить, очистить, а затем размять.

В получившемся картофельном пюре должны отсутствовать комочки.

 

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Творог (жирность 5 % и выше) протираем. Удобнее воспользоваться ситом.

 

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Протертый творог переправляем в миску к картофельному пюре.

 

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Добавляем к ингредиентам муку. Приправляем солью. Разбиваем одно куриное яйцо.

 

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Введенные ингредиенты для сырников тщательно перемешиваем.

Если тесто для сырников получается жидковатым, то следует подсыпать еще муки.

Рекомендуется подержать приготовленное тесто в холоде, хотя бы с полчаса.

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Из получившейся картофельно-творожной массы формируем круглые сырники.

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Противень застилаем пергаментной бумагой.

Помещаем на противень сырники.

Выпекаем сырники с картофелем в духовке около 30 минут,

установив температурный режим на 180 градусов.

 

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https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=142253

Рубрики:  Кулинария
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 03 Октября 2024 г. 09:39 (ссылка)
Спасибо.
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zojabuchnaja   обратиться по имени Пятница, 04 Октября 2024 г. 08:28 (ссылка)
Бабушка-ладушка,Благодарю.

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Mjja   обратиться по имени Пятница, 04 Октября 2024 г. 14:08 (ссылка)
БлагоДарю.
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Пятница, 04 Октября 2024 г. 20:10ссылка
Бабушка-ладушка
Mjja, Спасибо! Доброй осени всем нам!
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ЗИТТА   обратиться по имени Пятница, 04 Октября 2024 г. 16:02 (ссылка)
Интересный рецепт!Спасибо,Ольга!
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Пятница, 04 Октября 2024 г. 20:29ссылка
Бабушка-ладушка
ЗИТТА, Рада, пожалуйста Люба!
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mimozochka   обратиться по имени Пятница, 04 Октября 2024 г. 21:06 (ссылка)
Спасибо,надо попробовать приготовить.
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