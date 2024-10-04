Четверг, 03 Октября 2024 г. 08:15
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Метки:
кулинария
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Продукты (на 5 порций)
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Картофель отварной (средний) – 4 шт.
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Творог – 200 г
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Яйцо – 1 шт.
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Мука – 1-2 ст. ложки
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Соль – по вкусу
Подготавливаем для домашних сырников в духовке необходимые ингредиенты по списку.
Картофель следует промыть и отправить вариться в мундире до готовности.
Как приготовить сырники с картофелем (в духовке):
Отварной картофель немного остудить, очистить, а затем размять.
В получившемся картофельном пюре должны отсутствовать комочки.
Творог (жирность 5 % и выше) протираем. Удобнее воспользоваться ситом.
Протертый творог переправляем в миску к картофельному пюре.
Добавляем к ингредиентам муку. Приправляем солью. Разбиваем одно куриное яйцо.
Введенные ингредиенты для сырников тщательно перемешиваем.
Если тесто для сырников получается жидковатым, то следует подсыпать еще муки.
Рекомендуется подержать приготовленное тесто в холоде, хотя бы с полчаса.
Из получившейся картофельно-творожной массы формируем круглые сырники.
Противень застилаем пергаментной бумагой.
Помещаем на противень сырники.
Выпекаем сырники с картофелем в духовке около 30 минут,
установив температурный режим на 180 градусов.
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=142253
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