Мало кто готовил пироги с экзотическими фруктами,
такими как апельсины, лимоны, бананы.
Вероятно, причина заключалась в дороговизне экзотических фруктов.
Однако, сейчас есть возможность сделать бюджетный пирог с апельсином.
Ингредиенты для апельсинового пирога:
Яйцо — 4 шт.;
Мука — 450 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Сахар — 300 г;
Соль — 1/3 ч.л.;
Йогурт — 250 мл;
Растительное масло — 200 мл;
Апельсин — 3 шт.
Приготовление апельсинового пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок,
взбиваем венчиком до растворения песчинок.
Вливаем в яичную смесь растительное масло и йогурт, взбиваем миксером.
Натираем апельсин на мелкой терке — снимаем цедру.
Добавляем цедру в смесь яиц и йогурта, перемешиваем.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто.
Нарезаем мелко дольки апельсина, выкладываем в тесто.
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на поверхность тесто.
Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.
После приготовления пирог стоит посыпать сахарной пудрой.
https://souspark.ru/bolshoj-i-sochnyj-korolevskij-...k-chaju-prosto-i-ochen-vkusno/