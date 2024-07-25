







Мало кто готовил пироги с экзотическими фруктами, такими как апельсины, лимоны, бананы. Вероятно, причина заключалась в дороговизне экзотических фруктов. Однако, сейчас есть возможность сделать бюджетный пирог с апельсином. Ингредиенты для апельсинового пирога: Яйцо — 4 шт.; Мука — 450 г; Разрыхлитель — 10 г; Сахар — 300 г; Соль — 1/3 ч.л.; Йогурт — 250 мл; Растительное масло — 200 мл; Апельсин — 3 шт. Приготовление апельсинового пирога: В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло и йогурт, взбиваем миксером. Натираем апельсин на мелкой терке — снимаем цедру. Добавляем цедру в смесь яиц и йогурта, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто. Нарезаем мелко дольки апельсина, выкладываем в тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на поверхность тесто. Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут. После приготовления пирог стоит посыпать сахарной пудрой. https://souspark.ru/bolshoj-i-sochnyj-korolevskij-...k-chaju-prosto-i-ochen-vkusno/





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