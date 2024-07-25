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Большой и сочный. Королевский пирог к чаю: просто и очень вкусно

Среда, 24 Июля 2024 г. 07:14 + в цитатник

 





Мало кто готовил пироги с экзотическими фруктами,

такими как апельсины, лимоны, бананы.

Вероятно, причина заключалась в дороговизне экзотических фруктов.

Однако, сейчас есть возможность сделать бюджетный пирог с апельсином.

 

Ингредиенты для апельсинового пирога:

Яйцо — 4 шт.;

Мука — 450 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Сахар — 300 г;

Соль — 1/3 ч.л.;

Йогурт — 250 мл;

Растительное масло — 200 мл;

Апельсин — 3 шт.

Приготовление апельсинового пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок,

взбиваем венчиком до растворения песчинок.

Вливаем в яичную смесь растительное масло и йогурт, взбиваем миксером.

Натираем апельсин на мелкой терке — снимаем цедру.

Добавляем цедру в смесь яиц и йогурта, перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто.

Нарезаем мелко дольки апельсина, выкладываем в тесто.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем на поверхность тесто.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

После приготовления пирог стоит посыпать сахарной пудрой.

https://souspark.ru/bolshoj-i-sochnyj-korolevskij-...k-chaju-prosto-i-ochen-vkusno/



 

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Рубрики:  выпечка,пироги
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Процитировано 10 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 24 Июля 2024 г. 14:24 (ссылка)
Спасибо большое,Оленька!С ИМЕНИНАМИ ТЕБЯ!!!ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!!!
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Четверг, 25 Июля 2024 г. 06:12ссылка
Бабушка-ладушка
Алла_Студентова, Спасибо ,Алочка ! Доброе утро!
Удачного дня!
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 25 Июля 2024 г. 09:57 (ссылка)
БлагоДарю.
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