О зависти и прощении Чтобы вам перестали завидовать и говорить о вас гадости, надо соблюдать прав...

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