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Тыква,тушенная с луком и чесноком

Вторник, 09 Ноября 2021 г. 20:42 + в цитатник
Тушёная тыква - яркое, сочное и, что самое главное, максимально полезное блюдо, которое покорит простотой приготовления. Чтобы сбалансировать природную сладость тыквы, будем использовать лук, чеснок и сушёные пряные травы - тимьян и орегано.
Тыква - 400 г
Лук репчатый - 80 г
Чеснок - 1 зубчик (5 г)
Масло подсолнечное - 40 мл
Орегано сушёный - 1/3 ч. ложки
Тимьян сушёный - 1/3 ч. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Петрушка свежая (для подачи) - несколько веточек
Рецепт полностью
Фото к рецепту: Тыква, тушенная с луком и чесноком

Рубрики:  Кушать подано!/овощные блюда


Процитировано 20 раз
Понравилось: 21 пользователям
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