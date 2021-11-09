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Тыква,тушенная с луком и чесноком
|Тушёная тыква - яркое, сочное и, что самое главное, максимально полезное блюдо, которое покорит простотой приготовления. Чтобы сбалансировать природную сладость тыквы, будем использовать лук, чеснок и сушёные пряные травы - тимьян и орегано.
Тыква - 400 г
Лук репчатый - 80 г
Чеснок - 1 зубчик (5 г)
Масло подсолнечное - 40 мл
Орегано сушёный - 1/3 ч. ложки
Тимьян сушёный - 1/3 ч. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Петрушка свежая (для подачи) - несколько веточек
Рецепт полностью
|Рубрики:
|Кушать подано!/овощные блюда
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