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Белова Наталья
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Создан: 03.03.2012
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Написано: 66052


НЕЖНЕЙШИЙ ПИРОГ К ЧАЮ

Суббота, 29 Октября 2022 г. 10:57 + в цитатник




РЕЦЕПТ
ДЛЯ ТЕСТА

ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК 2 ШТ.
САХАР 60 ГР.
ЩЕПОТКА СОЛИ
РАСТОП.СЛИВ.МАСЛО 70 ГР.
МУКА 200 ГР.
РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 1 Ч.Л.

ДЛЯ НАЧИНКИ

ЯИЧНЫЙ БЕЛОК 2 ШТ.
ЩЕПОТКА СОЛИ
САХАР 70 ГР.
ВАНИЛЬ ПО ВКУСУ
ЙОГУРТ 400 ГР (МОЖНО СМЕТАНА)
МУКА 50 ГР.

ВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180°C 35 МИН

*Natali*


Рубрики:  *****Кулинарная книга/Пироги и пирожки
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