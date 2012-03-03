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Белова Наталья
Белова Наталья
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НЕЖНЕЙШИЙ ПИРОГ К ЧАЮ
Суббота, 29 Октября 2022 г. 10:57
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РЕЦЕПТ
ДЛЯ ТЕСТА
ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК 2 ШТ.
САХАР 60 ГР.
ЩЕПОТКА СОЛИ
РАСТОП.СЛИВ.МАСЛО 70 ГР.
МУКА 200 ГР.
РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 1 Ч.Л.
ДЛЯ НАЧИНКИ
ЯИЧНЫЙ БЕЛОК 2 ШТ.
ЩЕПОТКА СОЛИ
САХАР 70 ГР.
ВАНИЛЬ ПО ВКУСУ
ЙОГУРТ 400 ГР (МОЖНО СМЕТАНА)
МУКА 50 ГР.
ВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180°C 35 МИН
*Natali*
Рубрики:
*****Кулинарная книга/Пироги и пирожки
Метки:
пирог на сметане
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<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4841424/post496048016/">НЕЖНЕЙШИЙ ПИРОГ К ЧАЮ</a><br/> РЕЦЕПТ ДЛЯ ТЕСТА ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК 2 ШТ. САХАР 60 ГР. ЩЕПОТКА СОЛИ РАСТОП.СЛИВ.МАСЛО 70 ГР. МУКА 200 ГР. РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 1 Ч.Л. ДЛЯ НАЧИНКИ ЯИЧНЫЙ БЕЛОК 2 ШТ. ЩЕПОТКА СОЛИ САХАР 70 ГР. ВАНИЛЬ ПО ВКУСУ ЙОГУРТ 400 ГР (МОЖНО СМЕТАНА) МУКА 50 ГР. ВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180°C 35 МИН *Natali* ... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4841424/post496048016/">Читать далее...</a>
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