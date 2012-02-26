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Филе судака в кляре
Филе судака в кляре
Наташа Имшенецкая
Судак в кляре - доступный и не сложный способ приготовления вкусного блюда из рыбы. Как известно, судак немного суховат, однако, в кляре филе рыбы получается сочным, мягким и очень нежным. Кляр подходит для приготовления любой белой рыбы, например, трески.
Для приготовления филе судака в кляре понадобится:
300 г филе судака;
1 яйцо;
2 ст. л. густой сметаны;
2-3 ст. л. муки;
1 ст. л. натертого сыра;
соль, перец - по вкусу;
растительное масло для жарки.
Филе судака разморозить, вымыть и обсушить.
Яйцо взбить вилкой с солью и перцем.
Добавить сметану, перемешать до однородности.
Всыпать муку постепенно, перемешать. Кляр должен получиться густым, как тесто на оладьи.
Сыр натереть на терке, добавить в кляр и перемешать.
Филе судака нарезать на порционные кусочки. Поместить в кляр, чтобы все кусочки были покрыты равномерно. Оставить на 30 минут.
В сковороде разогреть масло. Филе судака в кляре выкладывать в масло и обжаривать по 1 минуте с каждой стороны, до золотистой корочки. Затем довести до готовности на медленном огне под крышкой в течение 5-10 минут.
Аппетитное, нежное, вкусное филе судака в кляре готово.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!
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|КОЛДУЕМ НА КУХНЕ/Рыбный день
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