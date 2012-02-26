Записи Друзья Комментарии
Женская кладовочка
Аватар Женская_кладовочка

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Женская_кладовочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 26.02.2012
Записей: 20028
Комментариев: 2878
Написано: 29089



Филе судака в кляре

Пятница, 31 Июля 2020 г. 21:20 + в цитатник

Филе судака в кляре
Наташа Имшенецкая



Судак в кляре - доступный и не сложный способ приготовления вкусного блюда из рыбы. Как известно, судак немного суховат, однако, в кляре филе рыбы получается сочным, мягким и очень нежным. Кляр подходит для приготовления любой белой рыбы, например, трески.

Для приготовления филе судака в кляре понадобится:
300 г филе судака;
1 яйцо;
2 ст. л. густой сметаны;
2-3 ст. л. муки;
1 ст. л. натертого сыра;
соль, перец - по вкусу;
растительное масло для жарки.
Филе судака разморозить, вымыть и обсушить.

Яйцо взбить вилкой с солью и перцем.

Добавить сметану, перемешать до однородности.

Всыпать муку постепенно, перемешать. Кляр должен получиться густым, как тесто на оладьи.

Сыр натереть на терке, добавить в кляр и перемешать.

Филе судака нарезать на порционные кусочки. Поместить в кляр, чтобы все кусочки были покрыты равномерно. Оставить на 30 минут.



В сковороде разогреть масло. Филе судака в кляре выкладывать в масло и обжаривать по 1 минуте с каждой стороны, до золотистой корочки. Затем довести до готовности на медленном огне под крышкой в течение 5-10 минут.

Аппетитное, нежное, вкусное филе судака в кляре готово.

Приятного аппетита, радуйте своих близких!

 

 

вчера в 18:00
 
 
 
 
Рубрики:  КОЛДУЕМ НА КУХНЕ/Рыбный день


Процитировано 10 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте