Филе судака в кляре

Наташа Имшенецкая





Судак в кляре - доступный и не сложный способ приготовления вкусного блюда из рыбы. Как известно, судак немного суховат, однако, в кляре филе рыбы получается сочным, мягким и очень нежным. Кляр подходит для приготовления любой белой рыбы, например, трески.



Для приготовления филе судака в кляре понадобится:

300 г филе судака;

1 яйцо;

2 ст. л. густой сметаны;

2-3 ст. л. муки;

1 ст. л. натертого сыра;

соль, перец - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Филе судака разморозить, вымыть и обсушить.



Яйцо взбить вилкой с солью и перцем.



Добавить сметану, перемешать до однородности.



Всыпать муку постепенно, перемешать. Кляр должен получиться густым, как тесто на оладьи.



Сыр натереть на терке, добавить в кляр и перемешать.



Филе судака нарезать на порционные кусочки. Поместить в кляр, чтобы все кусочки были покрыты равномерно. Оставить на 30 минут.





В сковороде разогреть масло. Филе судака в кляре выкладывать в масло и обжаривать по 1 минуте с каждой стороны, до золотистой корочки. Затем довести до готовности на медленном огне под крышкой в течение 5-10 минут.



Аппетитное, нежное, вкусное филе судака в кляре готово.



Приятного аппетита, радуйте своих близких!