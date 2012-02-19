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Федосеевна
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Создан: 19.02.2012
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Написано: 21286


Печень под сырным соусом

Суббота, 30 Сентября 2023 г. 10:03 + в цитатник
https://www.povarenok.ru/re...ow/179499/

Блюдо простое и очень вкусное - печень индейки, сливочный соус с плавленым сыром ТМ Hochland, много лука, обжаренного на топленом масле, и все это запекается в духовке. Простой, сытный и очень вкусный ужин готов! 

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Ингредиенты для «Печень под сырным соусом»:

Количество порций: 2

Рецепт «Печень под сырным соусом»:

  • Подготовить продукты
    Печень очень внимательно осмотреть на наличие желчи.

  • Печень порезать на порционные кусочки, не мельчите.

  • На сильно разогретой сковороде с 1 ст л топленого масла очень быстро обжарить печень - не тушить!
    Выложить печень в емкость.

  • Лук порезать кубиком и обжарить в 1 ст л топленого масла.
    Добавить к печени.
    Соль, перец по вкусу.

  • Перемешать печень с луком и разложить в порционные формы или горшочки.
    Берите объемом не менее 200мл или одну.
    Присыпать печень специями.

  • Воду влить в сотейник поставить на огонь
    Добавить плавленый сыр и постоянно помешивая распустить его

  • Разлить соус на печень по формам. Соус должен покрывать печень.
    Если не хватило - сделайте еще.
    Духовка разогрета на 180.

  • Готовить 20 минут - через столько было готово у меня, а вы ориентируйтесь на свою духовку. У меня керамические формы и не низкие.
    Не пересушить!!!

  • Подавать теплым.
    Я украсила картофельной соломкой.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ/Субпродукты
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