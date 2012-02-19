Суббота, 30 Сентября 2023 г. 10:03
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печень с сырным соусом
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https://www.povarenok.ru/re...ow/179499/
Блюдо простое и очень вкусное - печень индейки, сливочный соус с плавленым сыром ТМ Hochland, много лука, обжаренного на топленом масле, и все это запекается в духовке. Простой, сытный и очень вкусный ужин готов!
Ингредиенты для «Печень под сырным соусом»:
Рецепт «Печень под сырным соусом»:
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Подготовить продукты
Печень очень внимательно осмотреть на наличие желчи.
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Печень порезать на порционные кусочки, не мельчите.
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На сильно разогретой сковороде с 1 ст л топленого масла очень быстро обжарить печень - не тушить!
Выложить печень в емкость.
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Лук порезать кубиком и обжарить в 1 ст л топленого масла.
Добавить к печени.
Соль, перец по вкусу.
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Перемешать печень с луком и разложить в порционные формы или горшочки.
Берите объемом не менее 200мл или одну.
Присыпать печень специями.
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Воду влить в сотейник поставить на огонь
Добавить плавленый сыр и постоянно помешивая распустить его
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Разлить соус на печень по формам. Соус должен покрывать печень.
Если не хватило - сделайте еще.
Духовка разогрета на 180.
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Готовить 20 минут - через столько было готово у меня, а вы ориентируйтесь на свою духовку. У меня керамические формы и не низкие.
Не пересушить!!!
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Подавать теплым.
Я украсила картофельной соломкой.
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