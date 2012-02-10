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Создан: 10.02.2012
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Хрустящая цветная капуста в кляре

Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 12:04 + в цитатник

Если сломали мозг что поесть, можно приготовить цветную капусту в кляре как самостоятельное блюдо, подойдет для гарнира... Могут ввести в рацион приверженцы ПП. Дополнением к блюду станет сметанный соус с зеленью. То что нужно. При жарке выкладывайте готовый продукт на салфетку чтобы убрать лишний жир.

Примерное КБЖУ блюда: Калории: 78.3 ккал, Белки: 5.1 гр. Жиры: 4.8 гр. Углеводы: 4.1 гр. Расклад по ингредиентам – в описании к видео. 



Рубрики:  кулинария
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