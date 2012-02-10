Если сломали мозг что поесть, можно приготовить цветную капусту в кляре как самостоятельное блюдо, подойдет для гарнира... Могут ввести в рацион приверженцы ПП. Дополнением к блюду станет сметанный соус с зеленью. То что нужно. При жарке выкладывайте готовый продукт на салфетку чтобы убрать лишний жир.

Примерное КБЖУ блюда: Калории: 78.3 ккал, Белки: 5.1 гр. Жиры: 4.8 гр. Углеводы: 4.1 гр. Расклад по ингредиентам – в описании к видео.





