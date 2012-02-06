Манник без муки и капли масла







Вот как нужно готовить пирог, который тает во рту из простых продуктов. Так мало кто готовит, а зря! Простые продукты: морковь, яйца, манка и простой рецепт, а получается вкусный быстрый завтрак или ужин для всей семьи. Перемешайте морковь и манку с яйцами! Любая еда надоедает и хочется новое и интересное блюдо из морковки и яиц. Доступный и бюджетный рецепт! Овощи, манка и 2 яйца ! Перемешайте ингредиенты, вы будете в восторге от результата Если думаете что приготовить к чаю или как приготовить вкусно, смотрите это видео. Манник без муки и капли масла

Рецепт:

Морковь-1 шт (200 г)

Манная крупа-1 стакан (180 г)

Яйца-2 шт

Йогурт или кефир -1 стакан 250 мл

Разрыхлитель-1,5ч.л.

Соль- щепотка

Сахар- 80-100 г

Ванильный сахар-1 ч.л.

Цедра 1 лимона или апельсина

Выпекать в духовке при температуре 180’С или 356’F