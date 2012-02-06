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Таточка-Танюша
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Перемешайте морковь и манку с яйцами! Доступный и бюджетный рецепт!

Среда, 22 Февраля 2012 г. 23:24 + в цитатник

Манник без муки и капли масла



Вот как нужно готовить пирог, который тает во рту из простых продуктов. Так мало кто готовит, а зря! Простые продукты: морковь, яйца, манка и простой рецепт, а получается вкусный быстрый завтрак или ужин для всей семьи. Перемешайте морковь и манку с яйцами! Любая еда надоедает и хочется новое и интересное блюдо из морковки и яиц. Доступный и бюджетный рецепт! Овощи, манка и 2 яйца ! Перемешайте ингредиенты, вы будете в восторге от результата Если думаете что приготовить к чаю или как приготовить вкусно, смотрите это видео. Манник без муки и капли масла
 
Рецепт:
 
Морковь-1 шт (200 г)
Манная крупа-1 стакан (180 г)
Яйца-2 шт
Йогурт или кефир -1 стакан 250 мл 
Разрыхлитель-1,5ч.л.
Соль- щепотка 
Сахар- 80-100 г
Ванильный сахар-1 ч.л.
Цедра 1 лимона или апельсина 
Выпекать в духовке при температуре 180’С или 356’F

 

Рубрики:  Кулинария/Изысканная кулинария
Кулинария/Изысканная выпечка


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