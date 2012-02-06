Записи Друзья Комментарии
Таточка-Танюша
Аватар Таточка-Танюша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.02.2012
Записей: 8327
Комментариев: 76571
Написано: 323375


Люблю баклажаны. Вкусное блюдо из баклажан.

Воскресенье, 11 Июня 2023 г. 08:59 + в цитатник

Вкусное блюдо из баклажан




Вкусные ,нежные запеченные баклажаны ,с очень вкусной заливкой! Делаются буквально за считанные минуты ,а вкус ВАС приятно удивит ,и пробудет ВАШ аппетит!

Ингридиенты

баклажаны 2,5 кг
перец сладкий 2 шт крупный
соль 1 ч л
масло раст 3 ст л

Заливка
соевый соус 4 ст л
масло раст 3 стл
чеснок 5 зубцов
сахар 1 ст л с горкой
уксус 9% 1,5 ст л
приправа сухой чеснок паприка острый красный перец

Рубрики:  Кулинария/Салаты
Кулинария/Вкусно быстро
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 40 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте