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Люблю баклажаны. Вкусное блюдо из баклажан.
Вкусное блюдо из баклажан
Вкусные ,нежные запеченные баклажаны ,с очень вкусной заливкой! Делаются буквально за считанные минуты ,а вкус ВАС приятно удивит ,и пробудет ВАШ аппетит!
Ингридиенты
баклажаны 2,5 кг
перец сладкий 2 шт крупный
соль 1 ч л
масло раст 3 ст л
Заливка
соевый соус 4 ст л
масло раст 3 стл
чеснок 5 зубцов
сахар 1 ст л с горкой
уксус 9% 1,5 ст л
приправа сухой чеснок паприка острый красный перец
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