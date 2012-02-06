РЕЦЕПТЫ:
--1-- Салат с фасолью и маринованными грибами
• Фасоль консервированная - 1 банка
• Грибы маринованные - 120 г
• Яйца вареные - 3 шт.
• Домашний майонез - 2 ст.л.
• Зеленый лук
• Листья салата
• Соль
--2-- Салат из плавленых сырков с «майонезом» из фасоли:
• Плавленый сырок - 2 шт.
• Яйца вареные - 4 шт.
• Лук - 0,5 шт.
Для соуса:
• Фасоль белая - 1 банка
• Растительное масло - 4-5 ст.л.
• Горчица - 1 ч.л.
• Лимонный сок - 1 ст.л.
• Сахар - 1 ч.л.
• Соль
--3-- Салат с фасолью и баклажанами
• Баклажан - 1 шт.
• Фасоль - 1 банка
• Растительное масло - 2 ст.л.
• Лук - 1 шт.
• Зелень
• Перец черный молотый
• Соль
Для заправки:
• Оливковое масло - 1 ст.л.
• Уксус яблочный - 1 ст.л.
• Мед - 1 ч.л.
--4-- Салат «К мясу»
• Фасоль - 1 банка
• Кинза - 1 пуч.
• Орехи грецкие - 50 г
• Чеснок - 3 зуб.
• Лук порей
• Томатная паста - 1 ч.л.
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Соль
—5— Салат "Две баночки":
• Фасоль консервированная - 1 банка
• Оливки без косточек - 1 банка
• Орехи грецкие - 20 г
• Лук - 1 шт.
• Чеснок - 1 зуб.
• Сахар - 1 ч.л.
• Уксус яблочный - 1 ст.л.
• Вода - 100 мл
• Петрушка
• Масло оливковое
• Соль
—6— Салат "Три баночки":
• Фасоль консервированная белая - 1 банка
• Фасоль консервированная красная - 1 банка
• Тонкая зеленая фасоль - 1 банка
• Зеленый лук
• Оливковое масло - 2-3 ст.л.
• Уксус яблочный (или лимонный сок)- 2 ч.л.
• Горчица зерновая - 2 ч.л.
—7— Салат с фасолью и селедкой
• Фасоль - 1 банка
• Селедка - 250-300 г
• Петрушка
• Лук - 1 шт.
• Сахар - 0,5 ч.л.
• Соль - 1/3 ч.л.
• Уксус яблочный - 2 ч.л.
• Масло подсолнечное нерафинированное
—8— Салат «Белый»
• Филе индейки (или куриное филе) - 250-300 г
• Шампиньоны резаные - 1 бан.
• Фасоль консервированная белая - 1 бан.
• Майонез 1-2 ст.л.
• Специи (у меня приправа для курицы с розмарином)
• Соль
—9— Салат «Любимый»
• Фасоль - 1 банка
• Помидоры - 2 шт.
• Огурец маринованный - 3-4 шт. (я взяла 2 - у меня кислые)
• Опята маринованные - 150 г
• Кинза - 50 г
• Лук зеленый - 50 г
• Сыр - 50-100 г
Для сухариков:
• Батон - 6 ломк.
• Масло растительное - 1-2 ст.л.
• Ароматные травы - 0,5 ч.л.
• Соль
—10— Салат с запеченной курицей, консервированной фасолью и овощами.
• Курица запеченная - 350 г
• Огурец свежий – 1 шт.
• Лук – 0,5 шт.
• Перец сладкий – 1 шт.
• Фасоль консервированная - 180 г
• Уксус яблочный - 10 г
• Масло подсолнечное - 25 г
• Соль
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