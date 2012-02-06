🔸00:17 Салат Нежность:куриная грудка 300 гкартофель 3 штлук 1 штяйца вареные 3 штсыр твердый 150 гкапуста пекинская 150 гЗаправка:сметана - 3 ст.л.горчица - 1 ч.л.соль, перец по вкусуили майонез 3 ст.л.Домашний майонез • ЛУЧШИЙ рецепт ДОМАШНЕГО МАЙОНЕЗА [Si...Майонез без яиц - • МАЙОНЕЗ без ЯИЦ. ВКУСНЫЙ и ПРОСТОЙ р...ТВОРОЖНЫЙ МАЙОНЕЗ Без капли МАСЛА - • ТВОРОЖНЫЙ МАЙОНЕЗ Без капли МАСЛА! С ...Маринад для лука:соль 0,5 ч лсахар 1 ч луксус (виноградный или яблочный) 1 ст лкипяток 100 мл🔸05:10 Салат с фасолью:250 г куриной грудки;½ среднего кочана пекинской капусты;200 г консервированной или варёной белой фасоли;200 г консервированной кукурузы;соль — по вкусу.Заправка:сметана - 3 ст.л.горчица - 1 ч.л.соль, перец по вкусуили майонез 3 ст.л.Домашний майонез • ЛУЧШИЙ рецепт ДОМАШНЕГО МАЙОНЕЗА [Si...Майонез без яиц - • МАЙОНЕЗ без ЯИЦ. ВКУСНЫЙ и ПРОСТОЙ р...ТВОРОЖНЫЙ МАЙОНЕЗ Без капли МАСЛА - • ТВОРОЖНЫЙ МАЙОНЕЗ Без капли МАСЛА! С ...🔸07:26 Салат с тунцом:пекинская капуста 250 гкукуруза 150 гконсервированная рыба/тунец/ - 120 гогурец - 2 шт.яйцо - 2 шт.оливковое масло для заправкисоль, перец, специи по вкусу