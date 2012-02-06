Воскресенье, 07 Января 2024 г. 07:53
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Сразу ТРИ САЛАТА из пекинской КАПУСТЫ! Простые, БЮДЖЕТНЫЕ и вкусные РЕЦЕПТЫ салатов на НОВЫЙ ГОД
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🔸00:17 Салат Нежность:
куриная грудка 300 г
картофель 3 шт
лук 1 шт
яйца вареные 3 шт
сыр твердый 150 г
капуста пекинская 150 г
Заправка:
сметана - 3 ст.л.
горчица - 1 ч.л.
соль, перец по вкусу
или майонез 3 ст.л.
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Маринад для лука:
соль 0,5 ч л
сахар 1 ч л
уксус (виноградный или яблочный) 1 ст л
кипяток 100 мл
🔸05:10 Салат с фасолью:
250 г куриной грудки;
½ среднего кочана пекинской капусты;
200 г консервированной или варёной белой фасоли;
200 г консервированной кукурузы;
соль — по вкусу.
Заправка:
сметана - 3 ст.л.
горчица - 1 ч.л.
соль, перец по вкусу
или майонез 3 ст.л.
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🔸07:26 Салат с тунцом:
пекинская капуста 250 г
кукуруза 150 г
консервированная рыба/тунец/ - 120 г
огурец - 2 шт.
яйцо - 2 шт.
оливковое масло для заправки
соль, перец, специи по вкусу
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