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Зоя Крайсик
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Создан: 09.01.2012
Записей: 14462
Комментариев: 25837
Написано: 75886


Греческий САЛАТ. Весь секрет в заправке!

Понедельник, 08 Июля 2024 г. 08:00 + в цитатник
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Помидоры черри - 300 г.
Огурец - 1 шт. ( 120 г. )
Болгарский сладкий перец 1 шт.
Лук - 1 шт.
Листья салата
Малосольная брынза - 100 г (сыр Фета).
Оливковое масло - 4 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сок лимона - 1 ст.л.
Орегано 0,5 ч.л.
Розмарин - 0,5 ч.л.
Черный перец по вкусу
Чеснок 1-2 зубчика
Маслины без косточек ~10 шт.
Рубрики:  видео рецепты
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Процитировано 8 раз
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