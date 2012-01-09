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PA-PA-AMERIKANO
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Sakis Rouvas – Na M'agapas
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Греческий САЛАТ. Весь секрет в заправке!
Понедельник, 08 Июля 2024 г. 08:00
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Помидоры черри - 300 г.
Огурец - 1 шт. ( 120 г. )
Болгарский сладкий перец 1 шт.
Лук - 1 шт.
Листья салата
Малосольная брынза - 100 г (сыр Фета).
Оливковое масло - 4 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сок лимона - 1 ст.л.
Орегано 0,5 ч.л.
Розмарин - 0,5 ч.л.
Черный перец по вкусу
Чеснок 1-2 зубчика
Маслины без косточек ~10 шт.
Рубрики:
видео рецепты
Метки:
видео рецепты
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<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4761533/post506304062/"> Греческий САЛАТ. Весь секрет в заправке!</a><br/> Помидоры черри - 300 г. Огурец - 1 шт. ( 120 г. ) Болгарский сладкий перец 1 шт. Лук - 1 шт. Листья салата Малосольная брынза - 100 г (сыр Фета). Оливковое масло - 4 ст.л. Соль - 0,5 ч.л. Сок лимона - 1 ст.л. Орегано 0,5 ч.л. Розмарин - 0,5 ч.л. Черный перец по вкусу Чеснок 1-2 зубчика Маслины без косточек ~10 шт.... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4761533/post506304062/">Читать далее...</a>
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