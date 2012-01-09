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на НОВЫЙ ГОД 2024. 10 ДЕСЕРТОВ в СТАКАНЕ - Ленивые и Вкусные ДЕСЕРТЫ без ВЫПЕЧКИ!
Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 13:42
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Ингредиенты:
- 120гр маскарпоне
- 200гр йогурта
- 30гр сахарной пудры
- 100гр печенья
- 1 ч.л. растворимого кофе
- 1-2 ч.л. какао или кэроба
✳️ПЕРСИКОВО-ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
- 60гр шоколада
- 100гр маскарпоне
- Консервированные персики (2 крупных)
- Мороженное
✳️ПАННА-КОТА В БОКАЛЕ
- 20гр желатина
- 350гр сливок (любой жирности)
- 3-5 ст.л. сгущенки
- 400 мл сока
✳️ПАННА-КОТА С КОФЕ
- 350мл сливок (любой жирности)
- 3 ст.л. сахара
- 10гр желатина
- 50мл воды
- Чайная ложка кофе
✳️ДЕСЕРТ С МАНДАРИНАМИ
- 150гр творожного сыра
- 150гр йогурта
- Плитка белого шоколада
- 20гр кокосовой стружки
- Мандарины
✳️ДЕСЕРТ С ВИШНЕЙ
- Готовый бисквит
- Заваренный кофе
- Пломбир
- Вишня
✳️ТВОРОЖНО-ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
- 70гр маскарпоне
- 70гр йогурта
- Плитка шоколада
- 2 ст.л. сгущенки
- 1 ст.л. лимонного сока
✳️ДЕСЕРТ С БАНАНОМ
- 2 банана
- 140гр йогурта
- 1 ч.л. какао
- Ягоды
✳️ДЕСЕРТ С ФИНИКОМ
- Горсть фиников (6-8шт)
- 120гр мягкого творога
- 150гр натурального йогурта
- 1 ч.л. какао
- 1/2 ч.л. корицы
✳️ЯГОДНАЯ ПАННА-КОТА
- 200гр ягод
- 75мл молока
- 10гр желатина
- 35гр сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200мл сливок (любой жирности)
Рубрики:
видео рецепты
Метки:
видео рецепты
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<a href="https://www.liveinternet.ru/users/4761533/post502455572/">на НОВЫЙ ГОД 2024. 10 ДЕСЕРТОВ в СТАКАНЕ - Ленивые и Вкусные ДЕСЕРТЫ без ВЫПЕЧКИ!</a><br/> Ингредиенты: - 120гр маскарпоне - 200гр йогурта - 30гр сахарной пудры - 100гр печенья - 1 ч.л. растворимого кофе - 1-2 ч.л. какао или кэроба ✳️ПЕРСИКОВО-ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ - 60гр шоколада - 100гр маскарпоне - Консервированные персики (2 крупных) - Мороженное ✳️ПАННА-КОТА В БОКАЛЕ - 20гр желатина - 350гр сливок (любой жирности) - 3-5 ст.л. сгущенки - 400 мл сока ✳️ПАННА-КОТА С КОФЕ - 350мл сливок (любой жирности) - 3 ст.л. сахара - 10гр желатина - 50мл воды - Чайная ложка кофе ✳️ДЕСЕРТ С МАНДАРИНАМИ - 150г... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/4761533/post502455572/">Читать далее...</a>
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