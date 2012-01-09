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Зоя Крайсик
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Создан: 09.01.2012
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на НОВЫЙ ГОД 2024. 10 ДЕСЕРТОВ в СТАКАНЕ - Ленивые и Вкусные ДЕСЕРТЫ без ВЫПЕЧКИ!

Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 13:42 + в цитатник



Ингредиенты:
- 120гр маскарпоне
- 200гр йогурта
- 30гр сахарной пудры
- 100гр печенья
- 1 ч.л. растворимого кофе
- 1-2 ч.л. какао или кэроба

✳️ПЕРСИКОВО-ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
- 60гр шоколада
- 100гр маскарпоне
- Консервированные персики (2 крупных)
- Мороженное

✳️ПАННА-КОТА В БОКАЛЕ
- 20гр желатина
- 350гр сливок (любой жирности)
- 3-5 ст.л. сгущенки
- 400 мл сока

✳️ПАННА-КОТА С КОФЕ
- 350мл сливок (любой жирности)
- 3 ст.л. сахара
- 10гр желатина
- 50мл воды
- Чайная ложка кофе

✳️ДЕСЕРТ С МАНДАРИНАМИ
- 150гр творожного сыра
- 150гр йогурта
- Плитка белого шоколада
- 20гр кокосовой стружки
- Мандарины

✳️ДЕСЕРТ С ВИШНЕЙ
- Готовый бисквит
- Заваренный кофе
- Пломбир
- Вишня

✳️ТВОРОЖНО-ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
- 70гр маскарпоне
- 70гр йогурта
- Плитка шоколада
- 2 ст.л. сгущенки
- 1 ст.л. лимонного сока

✳️ДЕСЕРТ С БАНАНОМ
- 2 банана
- 140гр йогурта
- 1 ч.л. какао
- Ягоды

✳️ДЕСЕРТ С ФИНИКОМ
- Горсть фиников (6-8шт)
- 120гр мягкого творога
- 150гр натурального йогурта
- 1 ч.л. какао
- 1/2 ч.л. корицы

✳️ЯГОДНАЯ ПАННА-КОТА
- 200гр ягод
- 75мл молока
- 10гр желатина
- 35гр сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200мл сливок (любой жирности)
Рубрики:  видео рецепты
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Процитировано 9 раз
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