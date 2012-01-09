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Зоя Крайсик
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Создан: 09.01.2012
Записей: 14064
Комментариев: 24929
Написано: 74033


Салат "ДЫХАНИЕ ДРАКОНА". На 2024 ГОД!... и др...

Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 08:28 + в цитатник



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Продукты
Куриное филе - 300 г
Морковь по-корейски - 150 г
Картофель по-корейски - 150 г
Огурцы свежие - 150 г
Майонез - 80 г
Перец сладкий красный - 1 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Соль - по вкусу
Сахар - 1 щепотка

новогодний десерт Панчо в стаканчиках без выпечки



Печенье шоколадное (любое песочное) - 200 гр.
Сливки 33% - 150 мл.
Сливочный сыр Хохланд - 280 гр.
Сахарная пудра - 2 ст. л.
Консервированные ананасы - 1 банка (500 гр.)
Для украшения: тертый шоколад, фисташки и листочки свежей мяты

Фруктовый салат "Новогодняя ёлка"



Бананы - 350 г
Мандарины - 200 г
Киви - 350 г
Йогурт натуральный (без добавок) - 170 г
Мед - 10 г
Кунжут - 10 г
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Рубрики:  видео рецепты
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Процитировано 4 раз
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