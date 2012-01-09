

Взять по 1 пачке -100г

ромашки,

зверобоя,

бессмертника,

березовых почек,

все перемешать, пропустить через кофемолку и закрыть крышкой в 3-литровый бутыль.

Через 10-12 часов взять одну столовую ложку смеси и залить ее 0,5 л кипятка на 20 мин., затем процедить.

В стакане настоя развести 1 чайную ложку меда, выпить за 15-20 мин.. до завтрака.



Так поступать ежедневно до окончания смеси. Курс лечения повторить через 5 лет.



Резко улучшается обмен веществ, очищается организм от жировых и известковых отложений, кровеносные сосуды становятся эластичными, что в свою очередь предупреждает склероз, стенокардию, инфаркт, гипертонию, инсульт. Исчезают головные боли и восстанавливается зрение, омолаживается весь организм.

https://mudrost.mirtesen.ru/blog/43613479093/Narod...eniya-ozhireniya-i-prodolzheni



