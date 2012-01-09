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Зоя Крайсик
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Создан: 09.01.2012
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Народное средство для предупреждения ожирения

Четверг, 27 Июля 2023 г. 17:08 + в цитатник
С‡Р°Р№ (690x459, 294Kb)
Взять по 1 пачке -100г
ромашки,
зверобоя,
бессмертника,
березовых почек,
все перемешать, пропустить через кофемолку и закрыть крышкой в 3-литровый бутыль.
Через 10-12 часов взять одну столовую ложку смеси и залить ее 0,5 л кипятка на 20 мин., затем процедить.
В стакане настоя развести 1 чайную ложку меда, выпить за 15-20 мин.. до завтрака.

Так поступать ежедневно до окончания смеси. Курс лечения повторить через 5 лет.

Резко улучшается обмен веществ, очищается организм от жировых и известковых отложений, кровеносные сосуды становятся эластичными, что в свою очередь предупреждает склероз, стенокардию, инфаркт, гипертонию, инсульт. Исчезают головные боли и восстанавливается зрение, омолаживается весь организм.
https://mudrost.mirtesen.ru/blog/43613479093/Narod...eniya-ozhireniya-i-prodolzheni

ЗОЭ
Рубрики:  наше здорвье
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