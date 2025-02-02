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В 2008 году в мире стало на один уникальный мост больше. Дело в том, что в Сан-Пауло появилась но...

Настасья Чудакова родилась в небольшом городе Вязьме Смоленской области. И хоть де...

Любовь к этим пушистым зверькам, как и нелюбовь, - это чувство вечное. Кому-т...

Полжизни...