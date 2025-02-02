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дракоша52
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Татарский пирог с картофелем и мясом .

Воскресенье, 02 Февраля 2025 г. 15:15 + в цитатник

Татарский пирог с картофелем и мясомИнгредиенты:

Тесто пресное:

  • Сметана — 200 г

  • Кефир (йогурт) — 150 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — 150 г

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Сода чайная — 1 ч. л.

  • Мука — 700 г

Для начинки:

  • Мясо с жирком (говядина+баранина+гусиное мясо — идеальное сочетание, но можно взять просто один вид мяса, например, говядину) — 1,5 кг

  • Картофель — 1,5 кг

  • Лук репчатый крупный — 2 шт.

  • Соль — 0,5 ст. л.

  • Перец черный молотый — по вкусу

Дополнительно:

  • Бульон (говяжий или куриный) — 1 стакан

Приготовление:

1. Для теста: в чашке смешать сметану, кефир, яйцо, растительное масло, растопленное сливочное масло комнатной температуры, соль. Погасить уксусом чайную соду и добавить в чашку. Всыпать муку, замесить тесто. Тесто накрыть кухонной салфеткой и оставить "отдыхать".

2. Для начинки: мясо нарезать небольшими кубиками шириной 2 см. Картофель нарезать кубиками шириной 1,5-2 см. Лук мелко нарезать. В чашке смешать мясо, лук, картофель, посолить, поперчить по вкусу.

3. Если есть готовый говяжий или куриный бульон — хорошо, но если нет, тоже не беда. В небольшой сотейник влить 300 мл воды, добавить 50 г сливочного масла, 1/3 ч. л. соли, довести всё до кипения, проварить пару минут — бульон для заливки готов.

4. Толстостенную сковороду, желательно чугунную, обмотать с внешней стороны полотенцем — для того, чтобы не рвались края теста.

5. Тесто ещё раз обмять руками и разделить в пропорциях 1:3. Большая часть пойдёт на дно. От меньшей части отделить маленький кусочек размером с горох — это будет "пупок" (тат. "кэндек"), который будет закрывать дырочку для вливания бульона. Оставшийся кусок разделить на 2 части — это будет "крышка" пирога и украшение, но можно обойтись и без украшения и сделать просто одну крышку.

6. Раскатать большую часть теста таким образом, чтобы его края свисали со сковороды на 5-6 см. Подготовленную начинку выложить в сковороду на раскатанное тесто.

7. Края теста собрать к верху и защипать. Раскатать кусочек теста для "крышки", накрыть пирог и защипать с боковыми краями теста.
8. Раскатать кусочек теста для украшения — такого же размера, как "крышка", сделать лучеобразные надрезы, как показано на фотографии, положить на "крышку", защипать края и защипать попарно надрезы.

9. В середине пирога сделать дырочку размером с монету и прикрыть её "пупочком".

10. Пирог смазать растопленным сливочным маслом и поставить запекаться в уже нагретую до 200 °C духовку на 2-2,5 часа. Через 1-1,5 часа после запекания достать пирог, открыть "пупочек" и влить в него 1 стакан бульона (может, чуть меньше или больше, всё зависит от наличия сока в пироге), закрыть "пупок" и отправить обратно в духовку.

11. Если верх пирога уже достаточно зарумянился, а до его полного приготовления ещё много времени, нужно взять бумагу для выпечки, скомкать её, намочить холодной водой, отжать, чтобы не капало, и прикрыть верх пирога. Этот способ спасёт пирог от пригорания теста. Как узнать, готов пирог или нет? Нужно открыть крышечку, попробовать на готовность мясо и картошку, если готово — сразу подавать, если нет — печь дальше. Как подавать и как резать? Подавать на стол сразу же, горячим, в той же форме, где он и запекался. Порезать крышку пирога по кругу и каждому в тарелку положить кусочек теста и картошку с мясом, а потом нарезать пирог вместе с дном и подавать нижнюю корочку теста (пропитанную соками и бульоном) с начинкой. Так заведено, что каждый гость должен попробовать и крышку, и начинку, и дно пирога.

Приятного аппетита!                                                                          Татарский пирог с картофелем и мясомhttps://www.sloosh.ru/pages/52864-tatarskii-pirog-s-kartofelem-i-mjasom.html       

Рубрики:  пироги
Метки:  

Процитировано 13 раз
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Васмак   обратиться по имени Воскресенье, 02 Февраля 2025 г. 22:08 (ссылка)
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 06:00 (ссылка)
Спасибо.
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Ramata   обратиться по имени Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 13:34 (ссылка)
Спасибо Валюша за рецепт
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Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 14:12ссылка
дракоша52
Ramata, И тебе спасибо,Томочка! Лёгкого понедельника и удачной новой недели!
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Ipola   обратиться по имени Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 15:43 (ссылка)
Спасибо, Валечка!
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