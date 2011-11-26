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Создан: 26.11.2011
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Трубочки с вишней в сметанной заливке

Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 11:25 + в цитатник
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Упаковка бездрожжевого слоеного теста (500 гр),
пакет замороженной вишни (500 гр).
Для заливки:
300 гр. 25% сметаны,
полбанки сгущенного молока,
1 ст.ложка сахара.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Из теста сделать трубочки с вишней (получается ≈ 16 штук). Испечь в разогретой 200“ С духовке до зарумянивания.
Когда остынут, уложить в подходящую посуду, заливая сметанно-сгущенным кремом.
Оставить в холодильнике часа на три.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ. Рецепты к чаю, напитки. Десерты. ВЫПЕЧК
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Процитировано 11 раз
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