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Как приготовить напитки для очистки организма от шлаков и токсинов. Какие ингредиенты использовать

Суббота, 14 Декабря 2024 г. 07:20 + в цитатник

Инфо из инета, можно выбрать что-то подходящее для своего организма.

1. Яблоко + корица

Сочетание яблок и молотой корицы поможет нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт. Нужно смешать ингредиенты следующим образом: нарезать на мелкие кусочки одно яблоко, залить водой в количестве 500 мл, добавить 1 ч.л. молотой корицы, охладить и выпить в течение дня.

2. Лимон + мёд

Такое сочетание поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии.  2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешать с 200 мл теплой воды, добавить 1 ч. л. натурального мёда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, за полчаса до завтрака.

3. Имбирный напиток

Напиток нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ. Оказывает тонизирующее, укрепляющее действие. Для создания напитка необходимо небольшой корень имбиря (длиной 3 - 4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать. Залить 1-м литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 мин., процедить. После остывания добавить щепотку молотой корицы и несколько ст. л. сиропа шиповника.

Принимать в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды. 

4. Свекольный сок: свекла + яблоки + сельдерей

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Приготовить свежевыжатый сок из 1-й свеклы, 2-х яблок и 4-х стеблей сельдерея, принимать по 1-й ст. л. 2 раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды.
 
5. Коктейль здоровья: апельсин + лимон + морковь
 
Коктейль здоровья - средство от усталости, в нём содержится большое количество антиоксидантов. Приготовить свежевыжатые соки из 1-го апельсина, 1-го лимона и 1-й моркови, смешать с 100 мл минеральной воды. Пить натощак за полчаса до еды.
 
6. Огурец + сельдерей
 
Измельчить 1 огурец и 1 корень сельдерея, добавить 300 мл воды. Пить в течение дня, идеально подходит для разгрузочных дней.

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Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ: гимнастика, медитация, танцы, полезная и
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