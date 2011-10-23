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Ромашковый ангел
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Создан: 23.10.2011
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Комментариев: 8065
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Творожные кексы! Всё смешали и в духовку! Быстрая и вкусная выпечка к чаю.

Вторник, 03 Декабря 2024 г. 10:12 + в цитатник
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Ингредиенты:

Мука ~ 150-160 грамм

Сахар - 120 грамм

Сливочное масло - 80 грамм

Творог - 150 грамм

Сметана (или йогурт) - 50 грамм

Яйцо - 2 шт.

Изюм - 100 грамм

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Ваниль

Соль щепотка

Выпекать при 180°C (356~°F) 25-30 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки


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Рубрики:  Кулинарные рецепты/торты, пирожные ,кексы,манник, сметанник
Кулинарные рецепты/кексы,бисквиты,шарлотка,ватрушки,коврижки,рулеты
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