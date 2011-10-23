



Воздушные, яркие нарядные кексы! Посмотрите, какой цвет. И все благодаря тыкве. Она невероятно подходит для уютной осенней выпечки. Такие тыквенные кексы любят и взрослые и дети. Нотки апельсина идеально дополняют бархатный вкус этих нежнейших кексов! Попробуйте обязательно!

На ~ 10 кексов:

2 яйца

130г сахара

80г сливочного масла

~ 200г муки

200г пюре тыквы

1 ч.л разрыхлителя (6г)

по щепотке соли и ванилина

цедра апельсина

Глазурь:

2 ст.л сахарной пудры

1 ч.л сока апельсина

Выпекать в хорошо разогретой до 180С духовке примерно 20-25 минут.

Как приготовить тыквенное пюре.

Тыкву помыть, нарезать на небольшие кусочки, убрать волокна и семечки. Сложить в форму для выпечки , налить пару столовых ложек воды, накрыть фольгой. Поставить в разогретую до 180С духовку примерно на 1 час. Время запекания зависит от размера кусочков тыквы. Тыква должна легко протыкаться ножом. Затем удалить кожицу и измельчить кусочки блендером.

Также тыквенные кусочки можно отварить или приготовить на пару, а затем также измельчить блендером до пюре.







