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Нежнейшие тыквенные кексы.

Четверг, 31 Октября 2024 г. 10:12 + в цитатник

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Воздушные, яркие нарядные кексы! Посмотрите, какой цвет. И все благодаря тыкве. Она невероятно подходит для уютной осенней выпечки. Такие тыквенные кексы любят и взрослые и дети. Нотки апельсина идеально дополняют бархатный вкус этих нежнейших кексов! Попробуйте обязательно!

       На ~ 10 кексов:
2 яйца
130г сахара
80г сливочного масла
~ 200г муки
200г пюре тыквы
1 ч.л разрыхлителя (6г)
по щепотке соли и ванилина
цедра апельсина
    Глазурь:
2 ст.л сахарной пудры
1 ч.л сока апельсина

Выпекать в хорошо разогретой до 180С духовке примерно 20-25 минут.

Remove-bg.ai_1729667275437 (600x600, 335Kb)Как приготовить тыквенное пюре.

Тыкву помыть, нарезать на небольшие кусочки, убрать волокна и семечки. Сложить в форму для выпечки , налить пару столовых ложек воды, накрыть фольгой. Поставить в разогретую до 180С духовку примерно на 1 час. Время запекания зависит от размера кусочков тыквы. Тыква должна легко протыкаться ножом. Затем удалить кожицу и измельчить кусочки блендером.

Также тыквенные кусочки можно отварить или приготовить на пару, а затем также измельчить блендером до пюре.




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Рубрики:  Кулинарные рецепты/торты, пирожные ,кексы,манник, сметанник
Кулинарные рецепты/кексы,бисквиты,шарлотка,ватрушки,коврижки,рулеты
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