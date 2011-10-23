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Создан: 23.10.2011
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Тёртый пирог лимонник. Авторский рецепт

Пятница, 09 Февраля 2024 г. 08:10 + в цитатник
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Тёртый пирог лимонник - это тающее рассыпчатое песочное тесто без яиц идеально дополняет кисло-сладкий вкус и мармеладную консистенцию начинки. Варёная начинка густая, за счет этого слой получается гораздо больше, а нижний корж отлично пропекается. Готовится просто и может храниться до 4 суток при комнатной температуре в закрытой таре.  Если нравится лёгкая горчинка в начинке, то лимоны целиком натереть на тёрке или измельчить блендером Апельсин можно заменить тертым яблоком, а пропорцию изменить по своему вкусу. Например, 2 лимона и 2 апельсина. Начинку можно использовать в сыром виде, но тогда нижний корж может не пропечься. Масло можно заменить маргарином.

Ингредиенты:  (форма 20*20 cм )

 Тесто:

Мука - 280 г

Разрыхлитель - 2 г

Соль - 0,5 г

Сахар - 60 г

Ванильный сахар - 10 г

Сметана 20-25 % - 50 г

Масло сливочное 82% - 150 г

  Начинка:

Лимоны с кожурой - 300 г

Апельсин без кожуры - 150 г

Крахмал любой - 30 г

Сахар - 150 г

Приготовление:

1. Форму выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем.

2. Просеянную муку соединить с разрыхлителем и солью.

3. Сметану соединить с ванильным сахаром и сахаром, перемешать.

4. К мучной смеси добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, растереть в однородную мелкую крошку. Влить сметанную смесь и быстро замесить тесто.

5. Тесто разделить на две части. Большую часть выложить в форму, распределить равномерным слоем по дну и сформировать небольшой бортик высотой 1,5 см. Форму отправить в холодильник на 1 час. Меньшую часть теста завернуть в пищевую пленку, придать плоскую прямоугольную форму и отправить в морозилку на 1 час.

6. С лимонов снять цедру, стараясь не задевать белую часть. Отделить мякоть от кожуры, удалить косточки.

7. Очищенный апельсин разрезать и удалить косточки.

8. Соединить мякоть с цедрой и измельчить блендером до желаемой консистенции.

9. Перелить в кастрюлю добавить любой крахмал и сахар по вкусу.

10. Поставить кастрюлю на огонь и варить размешивая до загустения.

11. Полностью остудить. Выложить начинку на застывший корж, разровнять. Сверху натереть на крупной тёрке замороженную часть теста.

12. Выпекать в разогретой до 200°С духовке на среднем уровне без конвенции 25-30 минут до золотистого цвета.

Пирог полностью остудить. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. *Обратите внимание! Время выпекания может отличаться от заявленного в видео, ориентируйтесь на свою духовку, а так же учитывайте материал, из которого изготовлена форма.

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     Авторский рецепт взят отсюда.

Рубрики:  Кулинарные рецепты/пироги , пицца, чебуреки, хачапури
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