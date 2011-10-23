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Ромашковый ангел
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Нежный тыквенный кекс! Стоит его один только раз приготовить и вы будете печь его всегда! Просто, быстро, вкусно.

Среда, 20 Сентября 2023 г. 08:10 + в цитатник
glazastiki115 (1) (700x453, 289Kb)

 

На форму ~ 21х10 (вес кекса ~ 670г):

   - 2 яйца

- 200г пюре тыквы

- 140г сахара

- 80г сливочного масла

- 50 мл молока

- 1 ст.л манки

- 1 ст.л разрыхлителя без горки

- 200г муки

- 1/3ч.л корицы

- соль, ванилин ( по щепотке)

Выпекать в хорошо разогретой до 180°С духовке ~ 40-50 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки. 

лист тыквы (647x304, 61Kb)

Рубрики:  Кулинарные рецепты/кексы , бисквиты, шарлотка, ватрушки,коврижки
Метки:  

Процитировано 16 раз
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