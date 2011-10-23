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Ромашковый ангел
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Создан: 23.10.2011
Записей: 7656
Комментариев: 10707
Написано: 39952


Давайте испечём вот такой красивый пирог с начинкой.

Суббота, 04 Марта 2023 г. 09:11 + в цитатник
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Делюсь рецептом дрожжевого сдобного универсального теста.

Подходит для любых пирожков, булочек, пирогов.

Выпечка всегда получается воздушной, пуховой, мягкой, нежной.

И давайте испечём вот такой красивый пирог с начинкой.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



 

 Дрожжевое тесто:

молоко - 450 мл

сахар - 80 г

дрожжи сухие - 10 г

соль - 1 ч.л. (без горки)

сметана (15%) - 150 г

мука - 750 г

сливочное масло(мягкое)- 50 г

 Начинка:

повидло яблочное - 350 г

Для смазывания:

желток - 1 шт.

молоко - 1 ст.л.


Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Режим верх-низ, без конвекции.

 

Рубрики:  Кулинарные рецепты/пироги , пицца, чебуреки, хачапури
Кулинарные рецепты/тесто
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