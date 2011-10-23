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Делюсь рецептом дрожжевого сдобного универсального теста.
Подходит для любых пирожков, булочек, пирогов.
Выпечка всегда получается воздушной, пуховой, мягкой, нежной.
И давайте испечём вот такой красивый пирог с начинкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Дрожжевое тесто:
молоко - 450 мл
сахар - 80 г
дрожжи сухие - 10 г
соль - 1 ч.л. (без горки)
сметана (15%) - 150 г
мука - 750 г
сливочное масло(мягкое)- 50 г
Начинка:
повидло яблочное - 350 г
Для смазывания:
желток - 1 шт.
молоко - 1 ст.л.
Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Режим верх-низ, без конвекции.