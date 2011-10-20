Среда, 05 Августа 2020 г. 18:26
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЧИСТИТЬ СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЧИСТИТЬ СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Для чего необходимо очищение сосудов головного мозга? Если у вас наблюдаются такие заболевания, как остеохондроз в шейном отделе позвоночника или же атеросклероз, то после очищения сосудов улучшается самочувствие. Человек избавляется от таких неприятных симптомов, как тяжесть или боль в голове. Безусловно, не стоит заниматься самолечением , ведь оно может усугубить проблему. Только после консультации со специалистом мы можем приступить к очищению сосудов. И быть уверенными в ее эффективности и результатах. Эти народные проверенные рецепты вам в помощь.
Когда может быть рекомендована чистка сосудов?
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при проблемах с памятью и концентрацией;
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при повышенном давлении; читать далее
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