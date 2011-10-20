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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЧИСТИТЬ СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Среда, 05 Августа 2020 г. 18:26 + в цитатник

Для чего необходимо очищение сосудов головного мозга? Если у вас наблюдаются такие заболевания, как остеохондроз в шейном отделе позвоночника или же атеросклероз, то после очищения сосудов улучшается самочувствие. Человек избавляется от таких неприятных симптомов, как тяжесть или боль в голове. Безусловно, не стоит заниматься самолечением , ведь оно может усугубить проблему. Только после консультации со специалистом мы можем приступить к очищению сосудов. И быть уверенными в ее эффективности и результатах. Эти народные проверенные рецепты вам в помощь.

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Когда может быть рекомендована чистка сосудов?

  • при проблемах с памятью и концентрацией;
  • при повышенном давлении;                читать далее
Рубрики:  Здоровье
Метки:  


Процитировано 15 раз
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 06 Августа 2020 г. 11:23 (ссылка)
Благодарю!
Яркого лета, хорошего настроения и
теплых денечков.
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Четверг, 06 Августа 2020 г. 12:33 (ссылка)
Благодарю!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 06 Августа 2020 г. 20:02 (ссылка)
Спасибо!!
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vlady1000   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 00:11 (ссылка)
Никакой специалист в здравом уме не даст вам согласие на применение этого -
"народные проверенные рецепты "
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